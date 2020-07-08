廣編／樂天市場精選6款放電專用票券　家長暑假救星在樂

據Google《台灣旅遊產業數位趨勢與洞察》2019年統計，每年親子旅遊相關關鍵字搜尋量從3月份開始攀升，並於6至8月、至暑假期間達到高峰。而今年7、8月年因疫情趨緩，消費「報復性旅遊」風潮興起，將有更高比例的父母帶孩子外出「放電」，預期帶動親子旅遊的商機較往年更盛。台灣樂天市場觀察發現，自進入6月份以來，站上電子票券服務 ─包含 「樂天Pickup」與相關票券商家中，各大親子旅遊景點瀏覽量已湧入超過10萬筆，較去年同期數據高出約2倍，訂單數量與票券核銷次數也近有雙倍成長，足見今年暑假的旅遊商機確實不同反響。





樂天市場進一步指出，除了旅遊景點門票的人氣大幅提高之外，劍道課程、棒球打擊場代幣等服務除了能強身健體、增加運動量外，也成為父母暑假遛娃、放電的最佳選擇，同樣擁有超高人氣，6月至今銷售量較第1季高出約3倍，顯見家長已越來越重視孩子們的健康，拒絕讓iPad在暑假成為孩子們的數位保母。





樂天市場為方便消費者挑選暑假好去處，並協助爸媽尋找適合孩子們放電的好所在，特別精選站上6款好用的「放電專用」樂天票券。同時，樂天市場也與多家旅遊平台業者合作，如KKday、Agoda、Tripbaa趣吧、Booking.com等等，提供父母更多旅遊選擇；樂天會員更能結合Rakuten樂分紅分潤功能，鼓勵透過分享連結賺取現金回饋(註1)；加上適逢振興三倍券開放預購，樂天市場更推出「振興發三倍 點數回饋36倍」活動！超值好康包含全站滿額10倍點數、指定店家10倍點數，加上跨三店5倍點數，還有樂天信用卡11倍點數等等，一點等於現金一元，買越多、回饋越高！





樂天市場精選6款放電專用票券





騎士堡 Pickup店：知名的騎士堡室內親子樂園是廣大家長們的「暑假救星」，擁有多樣化的遊具設施，除了能讓小朋友在遊玩中透過不斷的爬、跳、彎、溜、滾、蹲、舉、捉、握、丟、投、按、拉、拿、捏等動作，促進大小肌肉的健全發展與協調性。更有多樣化的有趣課程啟發孩子們在語言、數字、邏輯、空間、觀察力等智能發展。





躾學劍道Pickup店劍道體驗：聚集各項傳藝、武道、健體養生課程的躾學劍道教室位在民生社區塔悠路，日文漢字「躾」(しつけ)意指對孩童的管教，除了劍道課程能幫助孩子盡情放電以外，更是同步鍛鍊體質與內心的好興趣，值得在暑假讓孩子親身體驗。





大魯閣棒壘球打擊場：全台各地都有的大魯閣棒壘球打擊場是出遊的好去處，除了可以盡情享受揮棒時大汗淋漓、傾注全力的快感，更有撞球、桌球、保齡球、投籃機、飛鏢、街機等各種場地供你玩樂！





新竹綠世界生態農場：綠世界是一個以動植物自然生態，結合休閒、育樂的大規模生態農場。除了五大主題區域之外，還另外規劃出金剛鸚鵡區、可愛動物區、亞馬遜雨林區、空中植物區、有毒物種等，共38個觀賞區，各項設施寓教於樂，讓孩子在放電的同時也學習知識！





苗栗尚順育樂天地：位於苗栗縣頭份市的尚順育樂天地是亞洲首創5D奇境體感的樂園，也是全台最大的全室內主題樂園，全棟共有六層樓，園內有18項不同風格的主題遊樂設施，並結合了尚順購物中心、尚順君樂飯店等服務，多元豐富的休閒環境，是小朋友的放電天堂、闔家出遊渡假首選！





高雄義大遊樂世界：高雄義大遊樂世界是全台唯一希臘情境主題樂園，內含47項遊樂設施。讓你想玩什麼就玩什麼！盡情體驗各項刺激設施！





關於台灣樂天市場





台灣樂天市場股份有限公司係由日本樂天集團於海外成立的第一家子公司。自2008年成立以來，成功地為台灣電子商務市場注入新的活力，也為廣大的消費者提供種類繁多的優質商品、周到滿意的服務及創造歡樂的購物經驗。樂天極具特色的線上購物平台及電子商務顧問，協助店家成功打造新興經營模式；也因其獨有的服務及社群互動，培養了忠實的顧客粉絲群及獨特購物體驗。未來將積極尋求策略合作機會，進一步打造台灣樂天生態圈（Rakuten Ecosystem），持續擴大並加速台灣樂天市場的成長。





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