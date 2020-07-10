廣編／戶戶溫泉到府　實住型豪邸首選長群金璽御品

台灣首創！由知名建商長群建築興建、位於泰山區明志路三段的【長群金璽御品】，日前成為「工業宅」變「住宅」的全國首例，呼應內政部與新北市政府政策，完成捐贈公共設施保留地，及回饋代金繳交等機制，成功突破種種困難，實現長群柯董事長當年對住戶與地主的承諾，也讓客戶買到的房子更有價值。





據了解，當初政府推動工業用地轉型，含【金璽御品】一共有108件個案申請變更，最後卻僅該案成功轉型，主因就在於毫無政策先例可循，拉長建商開發時程，加上銀行利息的龐大壓力，讓許多建商紛紛放棄。因此長群這種「工變住」回饋住戶的方式不僅全台首見，也顯現這間資深建商對自家口碑與承諾的重視度。此外，該案「戶戶溫泉到府」、「26%最低公設比」、「品牌口碑」、「度假莊園規劃」四大獨特產品力，更是深獲在地人好評之關鍵。





地方創生美學先驅 全台第一更是唯一





長群建築成名近30年，是台灣少數榮獲國家建築金獎「金象獎」、「台灣誠信建商」「三冠王」等最高榮譽的建商，成為大新莊頂級客層最認同的品牌。名作如線上熱銷的「長群享享CITY」、土城藝文新據點「享空間」，與「金莊悅泉」、「金璽樂曲」等經典個案，不僅精工實力享譽盛名，為土地量身定作美學空間、捨棄容積利潤的「地方創生」理念，更是業界先驅。今回【金璽御品】耗時11年的成功變更模式，凸顯長群凌越商業考量，只為落實承諾的良善企業作風。





現在入主大坪數 除了難得更是值得





觀察目前國際經濟走勢，除了本次台灣疫情控制冠絕全球，再加上美國聯準會宣告QE無上限、台灣央行仍有降息空間，讓台商資金轉移回台、企業提前佈局置產等需求強力增溫，目光也紛紛重回產業聚集的泰山區，特別是丹鳳站+機捷A6站雙優勢的明志路周邊，極受上述族群關注。





此外，大宅買氣也是這波房市回溫的當紅炸子雞，原因即在於目前雙北預售案的公設比超過34%的比比皆是，造就成屋接棒銷售熱潮。指標成屋案【金璽御品】規劃66至85坪，26%起的超低公設比，成為目前大新莊房市少見的獨佔產品。





26%最低公設 絕版溫泉大宅買氣熱絡





身為在地知名仕紳的柯董，在工程專業之外對養生哲學也深有心得。柯董深知溫泉才是台灣最令外國羨慕的益處，因此大手筆為該案地下開鑿出深達1508米、被譽為「溫泉中的溫泉」碳酸氫納泉，經瑞士SGS檢驗認證富含鈣離子、鎂離子等礦物質的弱鹼性溫泉，規劃了溫泉戶戶直通到府的奢華體驗，打造出連大安區豪宅都無法擁有的養生豪邸氛圍。



買房跟著長群走 超前部署進場時機





長群深耕大新莊數十年，規劃【金璽御品】時便已超前掌握「德隆商場」、「三洋變更案」、「塭仔圳重劃案」等建設趨勢，加上擁有比北市更具規模的產業環境，讓原本即緊鄰雙捷運的該案，更受此波台商回流潮青睞。





未來，在大新莊發展態勢廣受看好之下，長群建築也針對企業主們量身打造了頂級廠辦【長群君臨】，該案位於塭仔圳重劃區旁，緊鄰機場捷運A6站，擁有往來亞太一日商務圈的優勢。產品面主打85至5000坪的垂直產業園區，規劃多項智慧科技建材，預計將為目前頂級科技廠辦呈現真空的市場，再度投下震撼彈。





【長群金璽御品】 66-85坪

26%最低公設︱戶戶湯泉豪邸

地址：泰山區明志路三段510號

電話：2901-0111