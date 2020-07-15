廣編／3步驟消滅油痘粉刺　重現淨透水煮蛋肌

連續九年皮膚科醫生指定推薦NO.1品牌*－理膚寶水推出2020台灣夏季限定版「全方位油痘粉刺照護禮盒」，擊退你的油痘、粉刺！炎熱夏日洶洶來襲，又因長時間配戴口罩導致肌膚悶熱，大量出油、出汗引發油痘粉刺等肌膚困擾，全台銷售NO.1油痘粉刺照護系列**－「理膚寶水 淨痘無瑕極效精華DUO+」能有效改善痘痘不復發，淡化痘痘瑕疵；「理膚寶水 淨透煥膚極效精華K+」能淨化油性粉刺肌，重現宛如水煮蛋般淨透感。理膚寶水更針對夏日油痘粉刺肌膚困擾，推出全方位控油/抗痘/去粉刺肌膚專屬保養菜單，三步驟創造奇肌的迫降，還你今年夏天無瑕淨透的健康美肌！同時更加碼線上免費領取試用包，即日起至2020/08/31前線上參加油痘粉刺照護權威活動就能免費申請試用包，期間購買「理膚寶水 淨痘無瑕極效精華DUO+」或「理膚寶水 淨透煥膚極效精華K+」，並成功登錄點數加入理膚寶水專屬會員，再抽價值$5,888元豪華限量「全方位油痘粉刺照護禮盒」(正貨：深層控油泡沫洗面乳, 淨透煥膚極效精華K+, 淨痘無瑕極效精華DUO+, 毛孔緊緻控油保濕乳)，讓理膚寶水陪你全方位迎戰，有效擊退惱人痘疤、粉刺，成功迫降奇肌，重現淨透水煮蛋肌！





(*2019年針對100位皮膚科醫師訪問調查結果; ***2019年Kantar市場調查研究結果)





「理膚寶水 淨透煥膚極效精華K+」兩大關鍵酸類 高效溫和去粉刺、縮毛孔





仲夏來襲，容易造成肌膚嚴重出油，加上戴口罩悶熱一整天，粉刺冒不停。許多人在挑選調理粉刺產品時會選擇泥膜或含有高濃度酸類成份的保養品，然而厚敷泥膜多數無法有效改善粉刺，反而因為長時間接觸及悶敷在皮膚上，引發皮膚敏感泛紅的現象。每一種酸類的特性不盡相同，皮膚較敏感的人可能會因為濃度過高而產生刺痛泛紅等不適現象。因此，粉刺肌除了加強深層清潔外，建議使用具臨床實證有效安全的去粉刺產品。粉刺終結者－「理膚寶水 淨透煥膚極效精華K+」，含有 「LHA™+ 水楊酸」能溫和有效去除老廢角質、加速角質代謝，毛孔不堵塞且能預防粉刺的反覆復發，除此之外添加雙效抗氧化成分「維生素 E / 肌肽」，拒絕白頭氧化變黑頭，以及雙效控油配方，調理肌膚油脂分泌，有效改善毛孔粗大現象，長時間使用可以改善整體膚質，讓肌膚更加平滑細緻！根據理膚寶水的臨床實驗，連續使用8週，可以減少33.7%的粉刺，改善毛孔阻塞現象！





去粉刺奇肌3步驟：





Step1. 深層清潔－理膚寶水 深層控油泡沫洗面乳：深層清潔毛孔髒污同時去除殘妝，含甘油保濕因子，使肌膚達到油水完美平衡，全面Hold住你的油光！





Step2. 精華修護－理膚寶水 淨透煥膚極效精華K+：有效控油加速角質代謝，改善毛孔粗大、阻塞現象，使肌膚更加平滑細緻，重現宛如水煮蛋般煥新淨透感！





Step3. 控油保濕－理膚寶水 毛孔緊緻控油保濕乳：獨特成分Sebulyse®肌氨酸萃取，能減少油脂分泌，立即且長效控油；同時含珍珠岩微粒，有效吸附油脂，使皮膚清爽不泛油光。





「理膚寶水 淨痘無瑕極效精華DUO+」有效平衡肌膚微生態 改善痘痘預防生成 淡化瑕疵





對抗惱人痘痘最怕遇到高濃度酸類和草本精華的夾擊！一般高濃度酸類、草本精華僅能代謝老廢角質，無法有效平衡肌膚表面菌種，且易造成肌膚敏感刺激，反而讓痘痘發炎更加嚴重，無法有效改善。有效擊退痘痘的保養品，需兼具去角質、抗發炎、跟抗菌黃金三重功效，油痘殺手－「理膚寶水 淨痘無瑕極效精華DUO+」是專業皮膚科醫生指定推薦NO.1的抗痘產品！內含專利益箘生配方「APF理膚寶水温泉萃取因子」可以維持肌膚微生態多樣性平衡，預防痘痘生成以及舒緩肌膚不適，並且添加溫和「LHA+水楊酸」成分，可以去除老廢角質，改善毛孔阻塞現象。而「PROCERAD™專利神經醯胺+菸鹼醯胺」成分則能夠舒緩肌膚泛紅不適且抑制黑色素、預防惱人的痘痘留下難看瑕疵，連續4週使用就能有效從根本改善痘痘粉刺並預防生成！





抗痘奇肌3步驟：





Step1. 深層清潔－理膚寶水 青春潔膚凝膠：高效深層清潔油性皮膚，且含Zinc PCA調理油脂分泌。安全溫和成分，不含皂鹼、酒精、色素、Paraben類防腐劑。





Step2. 精華修護－理膚寶水 淨痘無瑕極效精華DUO+：有效改善痘痘，且預防痘痘生成，避免留下瑕疵。





Step3. 控油保濕－理膚寶水 毛孔緊緻控油保濕乳：獨特成分Sebulyse®肌氨酸萃取，能減少油脂分泌，立即且長效控油；同時含珍珠岩微粒，有效吸附油脂，使皮膚清爽不泛油光。





線上免費體驗「NO.1油痘粉刺權威，理膚寶水全方位控油、抗痘、去粉刺奇肌3步驟」





奇肌的迫降，即刻開始～





即日起至2020/8/31前到理膚寶水官網參加油痘粉刺照護權威活動即可免費申請試用包，數量有限，送完為止~立即免費領取油痘粉刺照護包/去粉刺包





豪華限量$5,888「全方位油痘粉刺照護禮盒」活動辦法





成為理膚寶水新會員2步驟集點即可參與抽獎：





1.即日起至2020/8/31前，新加入理膚寶水會員且至官方網站領取油痘粉刺照護權威活動試用包。





2.2020/6/1-2020/8/31期間購買1支「淨痘無瑕極效精華DUO+」或「淨透煥膚極效精華K+」並且登錄會員點數，須完成以上兩項條件，就有機會抽中「全方位油痘粉刺照護禮盒」1份(市值5,888元)，數量有限，送完為止。











