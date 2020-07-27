廣編／樂天市場阿爸的芋頭季　激推5款芋泥蛋糕

一年一度的父親節將於兩周後到來，各大業者紛紛推出好康優惠瞄準孝親商機。而根據yes123求職網調查，約76.4％的職場爸爸每天加班，工時都在9小時以上，且職場爸爸平均每星期只有2.9天能和子女一塊「共進晚餐」，也使得「好好吃一頓飯」成為父親節最重要的事情。對此，台灣樂天市場指出，爸爸族群屬於較少食用甜點的消費者，如能購買一兩樣精緻的甜點為父親節大餐點綴，將更為加分；而從站上數據來看，芋頭、芋泥是最受爸爸族群歡迎的甜點口味，加上8月適逢優質大甲芋頭的盛產季節，正是適合品嘗芋頭綿密、香甜滋味的好時機。





舉例來說，每年進入父親節促銷檔期時，站上「芋頭」、「芋泥」等關鍵字的搜尋量每日平均約有千筆，訂單數年成長率也約有20%。如從消費者性別來看，雖然女性會員貢獻了站上超過70%的芋頭甜點、零食訂單，但女性消費者也同樣喜愛巧克力、抹茶、水果等其他口味的品項；相較之下，男性則顯得對芋頭口味「專情」 ─ 30%曾在站上購買甜點、零食的男性會員只購買了芋頭一種口味，而曾購買芋頭口味甜點、零食的女性會員中，幾乎全部都曾購買其他口味的甜點；如依回購率來看，男性芋頭相關訂單的回購率約55%，較女性的45%更高。另一方面，男性會員在芋頭美食類的平均消費金額也普遍較高 ─ 平均每張訂單700元，綜合來看，確實顯示爸爸族群對芋頭的興趣十分濃厚。





同時，樂天市場也推出限時活動「阿爸的芋頭季」，7月20日至31日為止，凡於指定店家購買芋頭蛋糕，即享買一送一優惠，更有亞尼克、香帥蛋糕、不二緻果、PATiO、馬各先生、手信坊等超級人氣名店更推出限時大優惠，要讓各位阿爸「芋」見幸福！





樂天市場激推5款芋泥蛋糕





馬各先生 父親節限定經典芋泥蛋糕：採用新鮮大甲芋頭、手工熬煮低糖芋泥餡，保留芋頭香氣，搭配上Q軟的芋泥布丁奶凍及新鮮熱帶水果，香氣十足、口感綿密。





亞尼克 阿爸芋花園：香脆塔皮搭配融入北海道奶霜的純芋泥，保留了芋頭的顆粒讓口感更豐富，呈現出自然的芋頭奶香，加上俏皮的巧克力鬍子，討喜又逗趣。





UMAI手作甜點 純香芋頭塔：採用減糖配方製作，綿密的芋泥入口更無負擔，搭配由精選日本麵粉與法國鮮奶油製成的香脆莎布列塔皮，健康又美味。





不二緻果 真芋頭蛋糕：採用高雄甲仙產地直送的新鮮大芋頭，與砂糖慢火熬煮後，再用篩網手工篩選，搗成碎泥和小丁，完整保留芋頭口感與香氣，入口滿滿都是飽滿芋角與綿密芋泥的美味。





手信坊 京都芋雪捲：嚴選台灣在地芋頭製成內餡，滑順鮮奶酪與綿密蛋糕體完美結合，口感豐富又細緻，是全家都愛的經典美味。





關於【台灣樂天市場】





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