廣編／2020疫情動盪　大亞集團《穩定的力量》撫慰人心

國內知名能源串接領導品牌大亞集團，再推全新廣告片！繼年初攜手坎城金獎導演羅景壬推出暖心《穩定的力量-時代篇》形象廣告，第二支新作品《穩定的力量-日常篇》更加碼邀請臺灣著名電影、電視劇及舞台劇導演兼演員柯一正擔任台語版配音員，透過羅景壬導演的鏡頭與柯一正導演的真摯情感，演繹生活中每個高低起伏，總有一個穩定的力量支持著你，正如同大亞電線電纜，創立65年來始終傳輸著一股穩定的力量，支撐著這塊土地上每個人的生活，從未改變，尤其當我們身處新型冠狀病毒擴散的社會中，過去的穩定生活不再是理所當然，面對新世界的快速變化，如何回到穩定的日常，是人人心中所期盼的，此時這支影片令人更加有感。



《穩定的力量-日常篇》訴說大亞集團暖心串起台灣人的生活點滴



面對2020全球疫情持續升溫，世界各地確診病例數不斷攀升，人們心中佈滿不確定與憂慮，大亞集團近日再度推出撫慰人心新作《穩定的力量-日常篇》，要在這個不確定的時刻向世人傳遞默默守護的穩定力量。日本新聞週刊（Newsweek Japan）網路版於7月21日轉載由日生基礎研究所本月發表的新型冠狀病毒疫情應對評比報告，其中指出台灣在疫情影響和經濟影響兩項受害狀況評估項目名列第一，堪稱全球防疫模範生。大亞集團沈尚弘董事長表示：「年初新冠病毒疫情擾亂，大家開始體會到日常生活背後那股穩定的力量是何其重要，身處在這個特殊的時刻，我們看見的台灣絕非幸運。」目前全球疫情狀況未明，不穩定性仍高，但沈董事長相信只要我們彼此團結、懂得珍惜，就能一同度過所有的不確定，而這樣穩定的連結正如同大亞電線電纜，持續提供不間斷的能源傳輸，使人們能夠無後顧之憂地處理生活中各種不確定性，從中獲得前進的動力！



《穩定的力量-日常篇》以細膩刻劃庶民生活為主軸，不論深夜小吃攤的一碗熱騰騰虱目魚粥，撫慰你加班後疲憊不堪的身心；離職後做的第一件事，去理髮廳理髮修鬍，順便理清過往種種糾結；或是在黑夜時分，碰巧經過明亮的舊書攤，在書架上找到困頓生活中的解答，透過平時不起眼的街景角落串連人們生命厚度的點點滴滴，支撐這些日常的不只是能源光電，更是一股持續且穩定的力量，再黑再長的夜，總會有光持續照亮。



關於大亞集團



大亞電線電纜公司前身「大亞實業廠」，由沈大枝及沈金承二位創辦人於1955年成立。1967年，更名為大亞電線電纜股份有限公司，除生產高壓橡膠電線電纜，也開始製造電動能轉換用的漆包線。1986年，遷廠至台南市關廟區現址，並於1988年12月股票上市。



大亞電線電纜公司深耕台灣，以提供能源穩定傳輸及轉換為產品宗旨。產品範疇涵蓋公共建設電力傳輸用的345KV、161KV等交連PE特高壓電力電纜、建廠或民生居住用的電線電纜及工業、消費、汽車與電機電子產業產品用的漆包線，同時是台灣首家通過台電345KV定型試驗的線纜公司。



為保證產品品質及一站購足，大亞電線電纜公司從上游銅材製程至下游的線纜佈放，旁及特殊性電子用金屬產品，集團規模成形。大亞集團除戮力台灣經濟民生建設，並於香港、大陸東莞市及昆山市、越南同奈省及海陽省建廠，就近服務客戶及貼近市場。2006年大亞(越南)電線電纜公司股票上市，成為第一家於越南股票上市的100%外資公司。



大亞集團除了專事製造能源傳輸用的電力電纜及能源轉換用的漆包線，同時佈局能源產出領域，分別於1992年、2000年成為台灣汽電共生及森霸電力的創始股東，投入天然氣發電事業；2014年啟動太陽能發電，成立大亞綠能公司，積極投入潔淨能源產業，跨足能源產生的領域。並以致力成為「友善環境、美麗家園的推手」為願景，朝「成為能源串接的領導品牌」目標努力。過往64年，大亞集團以穩定優質的產品做為台灣公共建設、經濟發展的基石，以穩健經營提供員工安居樂業的環境。進入65週年，大亞集團，持續傳輸穩定的力量。







穩定的力量《日常篇》台語版—大亞電線電纜

https://www.youtube.com/watch?v=_m5-pNHJpms

穩定的力量《日常篇》國語版—大亞電線電纜

https://www.youtube.com/watch?v=HGG65yP7tyo