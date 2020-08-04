廣編／全力分享愛送愛到非洲　募集5萬雙愛心鞋達標

你能想像五萬雙愛心鞋，堆滿整個會場有多壯觀嗎？全力分享愛五萬雙愛心鞋，送愛世界慈善公益活動真的做到了！全力分享愛慈善機構，於1日下午在林口分享愛行動總部，將募集到的五萬雙鞋陳列出來，現場也聚集了來自全國各地的志工以及參與捐鞋的民眾，不少鞋還是來自偏遠地區的小孩，他們甚至將募集到的愛心協，親自清洗乾淨，雖然本身也是台灣的弱勢族群，但對他們來說，「小小的力量誰都可以做慈善家！」。正值疫情期間，要能來台灣的外籍人士是屈指可數，日本職業足球巨星中町公祐，克服萬難來台參與這項盛事，並擔任慈善大使，接受全力分享愛青少年志工授旗，象徵著台日聯手把愛心送往世界。現年35歲的中町公祐曾效力於J League 勁旅湘南比馬，福岡黃蜂，還有橫濱水手，並率領橫濱水手兩次踢進日本天皇杯決賽，成為橫濱市的精神領袖。中町公祐於去年離開日本，加入非洲內陸國家尚比亞的職業足球聯隊，並一邊推動改善非洲孩童教育及生活慈善行動。中町公祐在致詞時感性的說，「台灣人的愛心讓我十分感動與驚訝，居然在短短幾個月內能募集到五萬雙愛心鞋，這是世界性的創舉」。他更感謝在場全力分享愛的志工及參與民眾，「你們展現出勇於分享愛的精神及人人為善的價值堅持，身為全力分享愛的一份子是我畢生的驕傲與榮耀。」全力分享愛創始人杜明夷在受訪時也強調，「小小的台灣能靠凝聚分享愛的動能，並進而發揮實踐，不只受到國際友人的關注，還能驅動兩國間人民的合作把台灣的愛帶到世界各個角落，過程雖然艱苦曲折，但我們滿懷感激，繼續砥礪前進！」而募集的這五萬雙愛心鞋，都是來自全台各地，有些更是偏遠地區的小朋友，本身就是弱勢族群的他們，為了響應送愛到世界，紛紛將自己的鞋清洗乾淨後捐出，盡自己小小的力量，讓更多非洲小朋友，可以感受來自台灣的愛。全力分享愛在去年板橋體育館，號召了4000人一起表演拳擊健康操，並一舉打破俄羅斯所創的世界紀錄，創造歷史性的畫面。全力分享愛創始人杜明夷指出，今年除了捐鞋到非洲外，更計畫在尚比亞，坦尚尼亞，及莫三比克設立孤兒院，為非洲因新冠肺炎肆虐而產生的數百萬孤兒，具體的人道救助，與世界分享台灣的愛。整個活動在具有特殊意義的阿美族的迎賓舞和全力分享愛少年志工的熱舞中劃下完美句點。