廣編／當心！母乳哺育媽媽過半出現「追奶疲勞」

每年的8月1日至8月7日為「國際母乳週」，今年以「為了更健康的地球支持母乳哺育(Support breastfeeding for a healthier planet.)」為主題，哺餵母乳除了為寶寶帶來健康，更能為地球永續發展帶來深遠的影響。長期支持母乳哺育的百年品牌白蘭氏，連續多年以實際行動響應國際母乳週，除支持母乳哺育媽媽的營養照護，更重視媽媽們在母乳哺育期間的身心質量，特發表《2020哺乳媽媽壓力大調查》，發現有超過半數的哺乳媽媽壓力值超出負荷，恐陷入「追奶疲勞」，主要壓力來源除了奶量過少、身體不適外，日常生活作息因哺乳或集乳被影響更是名列前茅！顯示母乳哺育不能只關心寶寶的營養照護，更該照顧到媽媽的體力與保護力，增加母體的健康補給，才能真正提升母乳的質量。為了支持哺乳媽媽，白蘭氏今年首度攜手月芽養生月子餐，免費提供大台北地區及桃園地區的產後媽媽們，一天一罐白蘭氏雙認證鷄精，為哺乳媽媽補充營養，調節保護力並提升體力，讓媽媽安心追奶的同時，也為寶寶健康加分。





哺乳媽媽一旦追奶不及、身心失衡，將成惡性循環





為響應今年國際母乳週主題，白蘭氏透過線上調研方式，針對百位媽咪進行哺乳媽媽壓力大調查，調查結果顯示，若媽媽們的壓力來源被忽視，恐將對身心造成連鎖效應，有高達91%的哺乳媽媽在面臨壓力的同時，睡眠品質也同步受到影響，引發其他身體不適症狀。61.3%的哺乳媽媽表示，壓力會造成心情低落進而影響奶量，奶量一旦不足，身心再度失衡，形成惡性循環。





宏其婦幼醫院醫療副院長許淳森指出：「母乳中含有『乳鐵蛋白』、『上皮生長因子』及『轉化生長因子-β2』等豐富的健康因子，不僅有助於增加寶寶身體保護力，更能有效提升寶寶的營養吸收和轉換率，在寶寶成長發育過程中扮演關鍵角色。」然而許淳森副院長進一步強調：「哺乳媽媽若是體力下滑，將影響自身保護力，進而降低持續母乳哺育的意願，更可能影響母乳營養價值。」白蘭氏鷄精除擁有抗疲勞認證外，更為國內唯一獲得免疫調節認證的雙認證鷄精，累積超過50篇國際科學論文實證，能促進免疫細胞增生，提升身體保護力，幫助媽媽降低疲勞、舒緩壓力。在母乳品質上，也經臺北醫學大學的臨床研究實證，有助提高母乳當中「乳鐵蛋白」、「上皮生長因子」及「轉化生長因子-β2」健康因子含量，為母乳升值，也讓寶寶健康加值。





關鍵時刻 白蘭氏鷄精雙認證 共同守護媽媽及寶寶健康





近來，健康保健意識抬頭，根據Google Trend搜尋趨勢顯示，「提升、增強防護力飲食」的討論熱度竄升近兩倍，白蘭氏《2020哺乳媽媽壓力大調查》也發現，除勤洗手、戴口罩及減少外出外，有44.5%的哺乳媽媽以維持規律作息及保持良好運動習慣來提升身體保護力，另有40.5%的哺乳媽媽透過補充營養保健品來提升身體保護力，守護自己及孩子的健康。對此，宋明樺營養師表示：「此時，更應注重母乳營養價值以及媽媽寶寶的健康，1歲以下的孩子身體保護力僅有大人的6-7成，透過攝取母乳中富含黃金營養成分，有豐富的免疫球蛋白及乳鐵蛋白，可強化寶寶的第一道防線，有效提升寶寶身體保護力。」而哺乳媽媽除均衡飲食，維持良好作息外，宋明樺營養師也建議，哺乳媽媽可多攝取富含維生素A、C、E、薑黃等抗氧化的營養成分，因母乳中的主要營養來源為媽媽的飲食，因此推薦哺乳媽媽可透過日飲鷄精、或以鷄精搭配日常飲食的方式，幫助提升乳汁中營養成分。





傳統追奶觀念翻轉 白蘭氏攜手月芽養生月子餐響應國際母乳週 助媽媽追奶無負擔





白蘭氏《2020哺乳媽媽壓力大調查》也特別針對身處黃金哺乳期的月子媽媽們調查奶量問題，在產後月子期間，有約半數媽媽曾有奶量不足的問題，其中近9成的媽媽仍採取傳統攝取發奶食物的方式來追奶，但調查結果也顯示，有65.3%的媽媽們會透過營養補充品來追奶，高於選擇食補的53.4%，顯示媽媽們對於傳統大量食補提升奶量的觀念已逐漸轉變。對此，許淳森副院長也提醒，傳統產後大量進補的方式對追奶未必有益，可能攝取過高的熱量與膽固醇，進而引發其他健康危機。





為幫助黃金追奶期的哺乳媽媽安心追奶，白蘭氏特與月芽養生月子餐合作，共同響應國際母乳週，免費提供一周、每日一罐白蘭氏鷄精給做月子的產後媽媽們，讓媽媽與寶寶一起獲得關鍵營養。





養生保養莫忽視！ 白蘭氏全方位守護哺乳媽媽 滿足不同階段需求





針對不同階段需求的媽媽們，白蘭氏更打造了多元產品線，推出低鈉、零脂肪、零膽固醇、且無人工添加物的健康食補品，讓媽媽們在提升母乳質量的同時，也能兼顧滿足滋養需求與美妍調理，，今年甫推出專為孕哺媽咪貼心設計的-「白蘭氏萃鷄精—孕哺滋養菁萃」，全方位守護孕哺媽咪，從備孕-懷孕-哺乳期間攝取關鍵養分，兼顧寶寶健康，獨家採用添加Omega3、葉酸成分的專用飼料，強化鷄隻與鷄肉營養，確保媽媽與寶寶都吸收到最精華的孕哺養分。





「白蘭氏萃鷄精—膠原蛋白菁萃」則呵護女性日常調理保養的需求，因富含豐富膠原蛋白，除快速補充日常所需營養外，能同時達到溫補與美妍的效果，為女性補足元氣，打造紅潤好氣色。白蘭氏萃鷄精系列滿足媽媽們身為女性與孕哺媽咪的雙重滋養需求，兼顧美麗與健康，在守護下一代的同時，也能寵愛自己。





白蘭氏將持續以實際行動關懷及照顧所有女性及孕哺媽媽，也期盼拋磚引玉呼籲各界持續支持母乳哺育，創造更友善的環境，同時改善哺乳媽媽生活中的困境，提高母乳哺育率，為地球創造更永續的未來。





