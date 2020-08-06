廣編／原生廣告聯播網　popIn Discovery創百億瀏覽量

【popIn Corporation公司簡介】 總公司地址: Roppongi Hills Mori Tower 39th floor, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 負責人：程濤 成立時間: 2008七月 公司網址: https://www.popin.cc/ 主要業務任務和範圍：為了使信息變得更加智能，我們有“ popIn Discovery”支援原生廣告網路平台，並且從2017年開始開發全球首座投影儀吸頂燈“ popIn Aladdin”作為物聯網發展 。目前，我們正在開發基於AI技術的圖像識別服務，稱為“ popIn Action”。