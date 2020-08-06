廣編／原生廣告聯播網　popIn Discovery創百億瀏覽量

popIn Discovery, 專注於日本市場，另外popIn Discovery Global， 是一站式的原生廣告平台，涵蓋了日本，韓國，台灣，大中華區，馬來西亞，泰國，新加坡和印度尼西亞。 該平台提供多語種廣告管理服務和日元結算，通過與每個地區的本地媒體合作, popIn Discovery網絡提供高質量的展示位置和本地化的廣告創意，讓廣告無痕融入在地文化，呈現給消費者。
亞洲最大的原生廣告平台業務範圍包括日本，韓國，台灣，大中華區，馬來西亞，泰國，新加坡和印度尼西亞。廣告費用將根據當前匯率進行轉換。支持多語言帳戶管理。目前支援繁體中文，簡體中文，韓文，英文,泰文,印尼文。
分析指標方面，為了衡量用戶對文章內容的滿意度，必須先了解文章的閱讀狀態（無論是否已經仔細閱讀）。 popIn的“ READ（*）”算法確定用戶是否已查看文章內容，並根據經過的閱讀時間和文章中的信息量來衡量閱讀狀態。 此技術可以清楚地估計實際讀取的內容（而不只是略讀過內容）。2015年8月，READ專利在日本，韓國和台灣獲得了授權。 日本專利號5797871 ; 台灣專利號：1598835號。popIn在日本，台灣，大中華區，韓國，泰國和新加坡，印度尼西亞設有分公司，針對整個亞洲市場支援量身定制的創意和行銷計劃。並可協助廣告文案翻譯
【popIn Corporation公司簡介】 總公司地址: Roppongi Hills Mori Tower 39th floor, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 負責人：程濤 成立時間: 2008七月 公司網址: https://www.popin.cc/ 主要業務任務和範圍：為了使信息變得更加智能，我們有“ popIn Discovery”支援原生廣告網路平台，並且從2017年開始開發全球首座投影儀吸頂燈“ popIn Aladdin”作為物聯網發展 。目前，我們正在開發基於AI技術的圖像識別服務，稱為“ popIn Action”。