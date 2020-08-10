廣編／桂格&福樂攜手五大星級主廚　打造美味餐車跑全台

星級主廚餐車全台首發 公益結合美食的之旅





佳格食品集團以「用心、創心、愛心」三大信念，致力成為消費者營養健康的好夥伴。今年，旗下的桂格與福樂雙品牌，邀請五位米其林主廚合作，一同打造全台第一輛「桂格 & 福樂星級主廚餐車」，北、中、南公益巡迴，邀請民眾享用美食，發揮愛心做公益，活動營收將百分百贊助家扶基金會《無窮世代計畫》專案募款，讓愛心持續擴散。





響應公益 五大星級主廚激盪創意，聯手作愛心





以愛心為先，五位星級主廚不分彼此，熱情響應，Impromptu主廚 李皞、Taïrroir態芮主廚 何順凱、Taïrroir態芮主廚 賴思瑩、logy主廚 田原諒悟與Gen Creative主廚 劉世揚，合作以桂格 & 福樂產品為靈感，創作獨家星級餐點，從湯品、主餐到甜點，呈現星級餐廳的美食體驗，主廚 李皞表示：「一開始收到這個邀請，就知道一定要把握機會，因為不只可以做公益還能與這麼多星級主廚一起回饋社會，實在難得！」；主廚 田原諒悟也分享自身在義大利的經驗：「餐廳是重視且珍惜食材，營業後會分享餐食給教會孩童，這種深刻的感動成為參與這次公益活動的初衷」；主廚 賴思瑩：「這是我第一次以甜點師身分作公益，這種感覺特別有意義。」，主廚何順凱、劉世揚更都心有同感：「這次能參與如此有意義的活動，以自身能力來回饋社會，實在非常可貴且重要的。」





美味與健康的搭配 提供星級的美食體驗





在發想「桂格 & 福樂星級主廚餐車」的獨家美味時，五位主廚不約而同的從日常生活中自己熟悉的桂格或福樂等商品為靈感，主廚 李皞以日常飲用的燕麥飲發想，創作的「脆燕麥雞排佐蕈菇醬」就是以乳蛋白增量的希臘優酪醃製，再裹上原片大燕麥片酥炸，精巧地將美味與營養融合成為星級美食；「喔是 (Oat) 燕麥米糕」與「喔是 (Oat) 燕麥冰淇淋」是態芮雙主廚的創意發想，希望消費者吃到餐點會有驚喜而讚嘆原來是用燕麥做為原料，而且燕麥可以這麼好吃；「多穀彩蔬手捲佐優酪醬」的設計符合主廚 劉世揚，追求餐點平衡的料理精神，從燕麥特製的餅皮、酥脆的燕麥鷹嘴豆餅、清爽的蔬果，以豐富的穀物與香味調合，成為一道一口滿足多層次的享受；「巴斯卡起司蛋糕」是主廚 田原諒悟特別使用黑醋栗穀片，將其壓烤成為起司蛋糕的基底，搭配無糖希臘優酪，將莓果香氣自然融入酸甜的起司風味中，不太甜不太膩，適合全家人分享。每一道都是主廚用心創作的獨家美味，帶給消費者全新的星級體驗。





餐車全台走透透 邀請民眾一同享用美食做公益





滿載星級主廚創意餐點的「桂格 & 福樂星級主廚餐車」，於8月10日正式開跑，預計巡迴北、中、南，將美味與愛心帶到全台灣，享受星級美食同時，又可以做公益，活動銷售所得將百分之百捐贈給家扶基金會。五位米其林主廚們首次攜手合作，結合營養、健康的桂格與福樂產品，共創全新美味料理，期待大家一起以行動來響應、吃美食來做公益，將這份用心、愛心與，擴展至全台每各個角落！





更多活動資訊請上網搜尋，臉書「桂格健康生活」、「福樂營養生活誌」。





