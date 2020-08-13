廣編／樂天市場8月活動好評加碼　各類食品現在買最划算

今年中元節將近，民眾已開始準備三牲四果、零食飲料、泡麵罐頭等供品來招待好兄弟，而今年中元節恰好也是各家庭準備學童開學之際，省時省力是今年消費者準備中元祭祀食品的一大重點，台灣樂天市場今年特別推出「好兄弟放暑假，最低五折起」阿飄吃喝玩樂全攻略專區，多項商品整箱購買，最低五折起，更加碼24小時出貨，讓消費者輕鬆準備中元普渡。





根據樂天市場觀察，今年整箱食品與飲品的採購潮從7月中旬開始，較往年還提早一至二周，站上相關「慶中元」、「箱購」、「普渡」等關鍵字搜尋量增加五成，在這些關鍵字中，仍舊以箱裝的「泡麵」、「飲料」以及大澎包的「零食」名列前茅，自7月中旬起銷售已成長25%。有趣的是，香氣十足、做法簡單又健康的乾拌麵今年大受歡迎，與傳統老字號的泡麵相比，乾拌麵銷售高出12%，成為消費者中元普渡泡麵箱購的大黑馬。





中元普渡最重要的三牲冷凍食品，今年持續成長，自7月至今銷售成長15%。樂天市場看準這波商機，除了提供消費者三牲（雞、豬、魚）單獨的覆熱料理之外，更推出普渡組合，消費者一次即可購入三至四種料理，只要使用微波爐或電鍋加熱，即可上桌拜拜，目前站上有多達2000種料理選項，民眾不須再揮汗下廚準備食材。





在準備普渡用的水果時，樂天市場提醒，香蕉、李子、梨子、鳳梨、芭樂、番茄、釋迦不適合作為普渡祭祀的水果之外，其他時令水果，如蘋果、奇異果、橘子、柚子等都是很好的選擇，樂天市場站上也出現箱裝水果的採購潮，7月至今銷售成長18%。值得一提的是，今年水果果凍以及綜合堅果，在中元採購潮的成長亮眼，較去年同期成長30%，顯示了消費者重視健康飲食的趨勢。





樂天市場自8月13日上午10點起至8月31日上午9點59分止，特推出「好兄弟放暑假，最低五折起」阿飄吃喝玩樂全攻略專區，除了24H閃電出貨、箱購美食之外，還有必拜零嘴、三牲鹹食、及甜點飲品共五大品項，超過上萬項商品下殺5折起，整箱購買省更多。同時，樂天市場8月活動好評加碼，自8月12日上午10點至8月15日上午9點59分止，再送會員6張振興券，每張最高可以折抵2,000元（即每人最高12,000元)，準備中元普渡就趁現在，樂天市場讓你買的安心拜的澎湃。



樂天市場「好兄弟放暑假」中元節專區五大分類精選必拜



24小時閃電出貨 買來囤貨或解饞都方便



味丹味味A排骨雞麵：經典的濃郁香氣與湯頭，搭配焦香肉塊與清脆的高麗菜乾，是台灣人票選最常吃的泡麵前三名，更是中元普渡箱購泡麵的常勝軍。



盛香珍五福臨門堅果罐禮盒：內有綜合纖果、無調味綜合果、桂圓紅棗香瓜子、甘草瓜子、綠茶南瓜子五種堅果，禮盒包裝展現祭祀誠意，也給家人吃得健康、吃得開心。



薄鹽開心果：自然開口飽滿的青仁果實、配上薄鹽，低溫輕烘焙，鹹香濃郁風味讓人忍不住一顆接著一顆，越吃越上癮。



整箱拜拜最澎湃 好兄弟保佑心想事成



盛香珍中元超值上桌澎派組：內有大果實雙味水果凍禮盒、每日堅果量販盒，以及蝴蝶派量販盒，精挑細選的禮盒組送禮或拜拜都超有面子。



水果禮盒：中元普渡絕對少不了的水果，禮盒包裝精緻，水果排列精美，不需再到果菜市場東挑西選，禮盒組合圓滿又方便。



小夫妻拌麵中元澎拜禮盒：網友激推乾拌麵，每八秒賣出一袋！麵條Q彈、醬汁用料實在，五分鐘快煮即可美味上桌，中元澎拜禮盒讓你一次享受多種口味。



普渡必拜整箱零嘴 大方澎拜又划算



愛之味牛奶花生湯：曾紅到日本的牛奶花生湯是許多消費者從小吃到大的甜點，不管冰或熱的都好喝，甚至還有網友發揮創意，加入珍珠、芝麻湯圓或紅豆也非常對味。



旺旺五拜有保庇箱：內有旺旺最受歡迎的含五款米果餅乾，外型手提式設計，整箱提便利敗拜，再額外贈送普渡旗，有拜有保庇，整年都平安。



華元好運到休閒綜合包：超值五包入的「好運到」，一次擁有華元五種經典零嘴，手提式量販袋好提方便，好吃多樣分享好運跟著到。



三牲鹹食覆熱快速方便 展現中元普渡祭祀誠心



億萬師芋香豬腳：豬腳與嚴選大甲芋頭一起燉煮，油而不膩、Ｑ彈而不軟爛，溫醇的口感搭配著綿密的芋頭，是大人小孩都喜歡的美味。



全雞真空有頭有腳可拜拜：近四十年的老字號，嚴選台灣野放土雞，肉質經高溫悶燻後再淋上獨門配方，最後以低溫零下20度C冷凍殺菌，特殊冰鎮甕仔雞，可訂購全雞用來中元普渡，也可訂購已手撕處理的雞肉方便食用。



中元普渡拜拜優惠組：不想下廚準備三牲料理，直接購買拜拜組合最方便，內有藥膳白山雞、櫻花蝦米糕、豬腳蹄以及豬肉筋，加熱後即是豐盛美味的料理。



甜點飲品涼夏登場 全家人的點心一次備齊



法式花生醬豬排起酥三明治：純手工製作的千層起酥外皮，包覆特製的三明治，烤出香氣濃郁的酥脆起酥皮，搭上使用精選食材的火腿肉、特選肉鬆，以及香濃起司和花生醬，一口咬下感受多層口感的驚豔，是全家大小都喜愛的超人氣排隊商品。



樹頂TreeTop100%蘋果汁：台灣蘋果汁市佔率第一的品牌，每杯樹頂蘋果汁，是由２顆新鮮蘋果製成，無任何添加物，無添加糖和色素，是夏天消暑果汁首選。



普渡限定中尺寸蜂蜜蛋糕：黃金比例蜂蜜蛋糕搭配光雕技術，讓您同時滿足祭祀的需求、味蕾的滿足、視覺的享受，最重要的是圓滿呈現虔敬祭祀的誠心。





關於【台灣樂天市場】





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