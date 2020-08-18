廣編／抗老遇瓶頸？日常基礎決勝美肌

保養品「貴桑桑」卻不見效果？掌握三大重點讓保養效果有感升級！
再春館製藥所研究顯示，臉部肌膚溫度達37度時，保養成分浸透率比起讓肌膚自行吸收提升高達5倍，亦能夠幫助膠原蛋白生成。來自日本、成立40餘年的抗皺淨斑專家朵茉麗蔻即主張，「妳的雙手」就是最佳的養顏工具，透過手心溫度輕柔按壓、包覆臉部肌膚，可加速保養精華吸收，而日常保養只要掌握「足夠用量」、「正確手法」、「不間斷的分層保養」3大原則，就能大幅提升肌膚吸收力及保養效果。
「手護養顏」日系手法大公開 解密居家保養的療癒指南
足夠用量：許多人會因為夏季氣候濕熱或保養品價格昂貴，因而減少使用量，但若想發揮保養效果，用量千萬省不得！如同遵循醫師開立的處方籤，依照保養品牌官方建議用量來使用也十分重要，下回感覺保養不見成效，不妨檢視一下自己的用量是否足夠吧！
保養手法：拍越大力保養品越能被吸收的迷思，OUT！過大的保養力道容易造成肌膚負擔，甚至產生細紋，因此保養時的力道要輕柔，以不拉扯肌膚紋路為主；洗臉時則避免搓揉，建議透過扎實綿密的泡泡，以滾動方式帶走肌膚毛孔內的髒污。
不間斷的分層保養：膚質的改善需要時間驗證，且因為臉部肌膚與其他部位的肌膚構造不同，因此試用保養品時，建議在臉部肌膚體驗最少３天；而更換使用新保養品時，則建議至少使用１個月以上，因為健康肌膚正常的新陳代謝週期為28天，且隨著年齡增長代謝週期又拉長至40～60天，因此經過至少１個月的使用期，保養品是否為肌膚帶來改變立見真章。
想要實際體驗正確保養祕訣的人，朵茉麗蔻在台北及台中設有美顏諮詢中心，透過專業保養顧問的諮詢，提供專屬的保養技巧。若無法親自到訪也別失望，朵茉麗蔻大方公開針對日常基礎保養所推崇的「分層保養」步驟及手法，讓妳在家也可以提升美肌根本力！
【保濕液】：此步驟主要的目的為保濕肌膚，因此為了盡可能降低所有保濕、保水成分的揮發，建議將使用工具由化妝棉改為雙手，透過掌心溫度輕按肌膚，提升角質層吸收力。
【精華液】：惱人的黑色素位於表皮最底層的基底層，想要提升透亮度與光澤，可透過指腹輕輕點彈肌膚，導入含有維他命C及膠原蛋白成分的保養精華，讓肌膚再現透亮。
【乳霜】：以「不拉扯肌膚紋路」的力道，利用指腹畫圓慢慢輕柔按摩；容易產生小細紋的眼周、法令紋處，可以朵茉麗蔻獨家手法，取適量乳霜以無名指指腹加強滋潤度，做到真正實在的肌膚保養！
【乳液】：乳液作為保養的最後程序，能將保養精華緊緊鎖住，將其倒在雙手掌心均勻推開後，以雙手包覆臉部肌膚，多次慢慢輕按壓全臉，此時臉部因經過前面雙手保養的程序，溫度已些微提升，正是膠原蛋白容易生成的健康肌膚狀態。
用「手護養顏」保養手法提升美肌根本力，不論任何季節肌膚都能展現滿滿元氣！
朵茉麗蔻「美顏諮詢中心」 免費專業諮詢提供專屬妳的保養建議
朵茉麗蔻身為日本抗老第一品牌，不單只著重於保養品銷售，更希望能協助每位女性養成呵護肌膚的保養日常，以獨創的居家「手護養顏」保養手法，時刻展現自信素顏好膚質。朵茉麗蔻為推廣居家正確保養方式，在台北及台中設置實體「朵茉麗蔻美顏諮詢中心」，除了能自由試用品牌全系列保養品，中心更設立模擬居家環境的獨立保養空間，可免費預約體驗完整的臉部肌膚保養，由專業美容諮詢顧問傳授專屬妳的居家保養技巧。