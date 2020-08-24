廣編／抗老遇瓶頸？保養手法決勝美肌效果

「振興三倍券」正式推出後，許多愛美女性皆選擇將三倍券使用在平時捨不得下手的高單價保養品上，連行政院長蘇貞昌都曾公開表示，三倍券就是要來拿來買保養品送太太！而現代女性生活節奏快速，常出現「保養品有擦就好」的「擦交代」心態，其實若能在保養時加強正確保養手法，即能發揮「一加一大於二」的減齡保養效果。





保養品貴桑桑卻不見效果？ 掌握三大重點讓保養效果有感升級！





再春館製藥所研究顯示，臉部肌膚溫度達37度時，保養成分浸透率比起讓肌膚自行吸收提升高達5倍，亦能夠幫助膠原蛋白生成。來自日本、成立40餘年的抗皺淨斑專家朵茉麗蔻即主張，「妳的雙手」就是最佳的養顏工具，透過手心溫度輕柔按壓、包覆臉部肌膚，可加速保養精華吸收，而日常保養只要掌握「足夠用量」、「正確手法」、「不間斷的分層保養」3大原則，就能大幅提升肌膚吸收力及保養效果。





「手護養顏」日系手法大公開 解密居家保養的療癒指南





足夠用量：許多人會因為夏季氣候濕熱或保養品價格昂貴，因而減少使用量，但若想發揮保養效果，用量千萬省不得！如同遵循醫師開立的處方籤，依照保養品牌官方建議用量來使用也十分重要，下回感覺保養不見成效，不妨檢視一下自己的用量是否足夠吧！





保養手法：拍越大力保養品越能被吸收的迷思，OUT！過大的保養力道容易造成肌膚負擔，甚至產生細紋，因此保養時的力道要輕柔，以不拉扯肌膚紋路為主；洗臉時則避免搓揉，建議透過扎實綿密的泡泡，以滾動方式帶走肌膚毛孔內的髒污。





不間斷的分層保養：膚質的改善需要時間驗證，且因為臉部肌膚與其他部位的肌膚構造不同，因此試用保養品時，建議在臉部肌膚體驗最少３天；而更換使用新保養品時，則建議至少使用１個月以上，因為健康肌膚正常的新陳代謝週期為28天，且隨著年齡增長代謝週期又拉長至40～60天，因此經過至少１個月的使用期，保養品是否為肌膚帶來改變立見真章。





想要實際體驗正確保養祕訣的人，朵茉麗蔻在台北及台中設有美顏諮詢中心，透過專業保養顧問的諮詢，提供專屬的保養技巧。若無法親自到訪也別失望，朵茉麗蔻大方公開針對日常基礎保養所推崇的「分層保養」步驟及手法，讓妳在家也可以提升美肌根本力！





【保濕液】：此步驟主要的目的為保濕肌膚，因此為了盡可能降低所有保濕、保水成分的揮發，建議將使用工具由化妝棉改為雙手，透過掌心溫度輕按肌膚，提升角質層吸收力。





【精華液】：惱人的黑色素位於表皮最底層的基底層，想要提升透亮度與光澤，可透過指腹輕輕點彈肌膚，導入含有維他命C及膠原蛋白成分的保養精華，讓肌膚再現緊緻透亮。





【乳霜】：以「不拉扯肌膚紋路」的力道，利用指腹畫圓慢慢輕柔按摩；容易產生小細紋的眼周、法令紋處，可以朵茉麗蔻獨家手法，取適量乳霜以無名指指腹加強滋潤度，做到真正實在的肌膚抗老保養！





【乳液】：乳液作為保養的最後程序，能將保養精華緊緊鎖住，將其倒在雙手掌心均勻推開後，以雙手包覆臉部肌膚，多次慢慢輕按壓全臉，此時臉部因經過前面雙手保養的程序，溫度已些微提升，正是膠原蛋白容易生成的健康肌膚狀態。





用「手護養顏」保養手法提升美肌根本力，不論任何季節肌膚都能展現滿滿元氣！





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朵茉麗蔻身為日本抗老第一品牌，不單只著重於保養品銷售，更希望能協助每位女性養成抗皺淨斑及呵護肌膚的保養日常，以獨創的居家「手護養顏」保養手法，讓妳從卸妝開始就能淡化細紋，時刻展現自信素顏好膚質。朵茉麗蔻為推廣居家正確保養方式，在台北及台中設置實體「朵茉麗蔻美顏諮詢中心」，除了能自由試用品牌全系列保養品，中心更設立模擬居家環境的獨立保養空間，可免費預約體驗完整的臉部肌膚保養，由專業美容諮詢顧問傳授專屬妳的居家保養技巧。





【振興三倍券使用說明】





來店除了能享受細緻的日式呵護，凡透過電話與官網訂購朵茉麗蔻全系列產品，選擇到店取貨，即可使用「實體三倍券」或「已登錄振興三倍券之信用卡」結帳。提供手邊還有振興券的妳一個新的購物選擇。



