廣編／新北首設企業身障求才窗口　助台旭聘癲癇者與憨兒

依據身心障礙者權益保障法規定，員工人數達67人以上的企業，須進用1%的身障員工，但很多企業因為擔心，不瞭解身障者，導致進用不足而須繳代金。為協助企業也能足額進用身障者，新北市今年首度與具備身障就服專業的唐氏症基金會合作，率先創設「企業身障求才統合服務窗口」，主動協助企業積極進用身障者。





位於新莊區的台旭環境科技中心公司，原為未足額進用身障者企業，透過勞工局主動輔導後，成功媒合患有癲癇的小楷與智能障礙的小翔擔任實驗室助理及負責器皿清潔工作。台旭在企業服務員的輔導說明後，排除僱用身障者的疑慮並依循專業建議，對小楷的工作內容與流程重新調整，小楷除可處理簡單的環境樣品前端作業和容器清潔，比起一般助理，還增加檢測、校正及紀錄等具備實驗及數學性質的工作內容。





小楷在工作之時，台旭主管除關心癲癇症狀並協助外，小楷與同事互動也相當良好，也因為小楷表現優異，台旭再度向勞工局「企業求才統合服務窗口」提出增聘實驗室助理的要求。勞工局也立刻協助台旭媒合患有智能障礙的小翔，負責簡單的器皿清潔工作，雖然智力稍有不足，但禮貌、規矩樣樣到位，逢人便打招呼，同時也能盡職地完成份內的工作。





勞工局長陳瑞嘉表示，「企業求才統合服務窗口」整合新北市支持性就業單位，建立身障人才庫，並透過企業服務專員實地輔導訪視，以企業人力需求角度，分析工作職缺屬性，而後依身障者需求，具體簡化工作流程及調整職務內容，其成效優於過往僅從身障者端單向輔導就業的方式。截至今年7月，實際拜訪35家廠商，高達28家企業順利進用身障者，共有45位身障者透過窗口成功媒合進入職場就業。





勞工局也指出，企業願意釋出機會接納身障者，也需要企業員工具有相同共識。致力打造友善職場的台旭，在身障者遇到問題時，同事會主動關懷，主管也能適時調整工作流程與內容，幫助身障者穩定職場表現。





為了讓企業更加了解各項身障就業資源，勞工局特別編撰「協助雇主進用身障者資源手冊」電子書，置放於「新北勞動雲FB」，提供人資部門參考，同時也在今年辦理三場次的宣導會，最後一場次將在10月15日舉辦，歡迎企業踴躍報名參加，可電洽新北市勞工局身障就業輔導科專線(02)2967-5408，將有專人提供服務。



