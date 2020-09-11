廣編／知識型短影音正夯　TikTok 帶你學語言　懂攝影！

全球領先的行動短影音平台 TikTok，累積豐富多元的內容，近期知識型短影音在平台上也大受歡迎。#知識 相關短影音已累積超過 1.4 億次總觀看數。知識型創作者以輕鬆的風格，將生硬知識、生活知識濃縮在短影音中，讓用戶可以學習到各種有用的資訊，深受歡迎。TikTok 更推出 知識小學堂 幫用戶一次打包多元知識型內容，如語言學習、科學知識、生活技巧、健康知識、攝影技巧等，應有盡有。





TikTok #知識 相關短影音已累積1.4億次觀看





TikTok 知識型創作者，將生硬的知識如外語、科學或文學，以輕鬆的風格解釋，並濃縮在短影音中。透過 TikTok，學習變得有趣且簡單易懂，用戶可以在精簡且生動的短影音中吸收新知識。例如阿駿日常（＠a_jim0422）利用簡單有趣的實驗，講解科學知識；也有擅長將語言教學用有趣方式表現的大牌黨 bigparty （@bigpartychannel），教用戶如何用道地韓語表達自己；或是跟作家陳韋任（＠wayne11091109）了解文學寫作技巧。





TikTok 用戶愛看 #生活知識，透過短影音學攝影、3C 知識、健康小撇步





不僅是學習硬知識，在 TikTok 用戶還能在#生活知識中吸收最新的 3C 資訊、健康小知識，甚至增進自己的攝影技巧。用戶可以透過 3C 達人Tim（＠3ctim )了解科技產品最新的趨勢以及用法；看物理治療師佳緯（@cwrehab）講解實用的健康小撇步；同時，也可以跟著影片內容創作者 Tommy（@tommy.vision）快速學習如何拍出專業級的照片。TikTok 提供多元豐富的內容，讓全球用戶在享受精彩短影音的同時，能夠同時吸收新資訊、打開眼界。





TikTok 擁抱多元創意的內容，鼓勵用戶揮灑創意並分享作品





作為一個讓用戶能自由創作並分享作品的行動平台，TikTok 透過一系列強大的影像編輯工具、簡單易上手的使用介面，讓用戶能專注在內容發想與拍攝上，展現自我創意，進而累積豐富多元的影像內容。台灣擁有充沛的創作動能，TikTok 上累積了大量原生創作者，多元的內容在TikTok 上也都相當受觀眾喜愛。











