廣編／許光漢入圍金鐘男主角獎　全新桂格5X代言

許光漢以不到30歲之姿，與多位優質前輩演員，一同入圍55屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。從去年開始有許多亮眼的作品被看見，從罪夢者、陽光普照到想見你，都是金鐘、金馬入圍大熱門。但其實這一切得來不易，從剛出道時許光漢邊打工邊支持理想，終究到植劇場系列，開發潛能，獲得了金鐘獎男配角提名。今年再以頗受好評的多樣性演出，得到金鐘本屆男主角提名。再次顯現了，只要有所堅持，機會是給不斷努力準備的人。





廣告拍攝現場，「交給我..」「交給我..」自信的、緊繃的、沉穩的，各種不同的情緒表情，一直反覆練習著，即使演出得到導演認可，光漢仍堅持要「再來一次」,是廣告腳本的真實版表現。剛入行時，就如同時下的職場新鮮人一樣，憑著一股勁，不畏任何困難與挑戰，無懼任何角色與磨練；也正因為這份努力不懈的態度與堅持，與品牌精神的契合，讓許光漢成為人蔘領導品牌「桂格」5X最佳代言人。





一如桂格5X人蔘濃縮精華飲，是給所有對自己有所期許，為達目標，努力付出的年輕上班族，補充能量的最佳保健品。此次代言人選，條件十分嚴苛，除了要受到觀眾喜愛外，最重要的是，能夠呈現年輕人面對挑戰，持續開發自己的潛能的品牌精神。所以許光漢代表的不只是一個新生代耀眼的新星，而是會不斷努力向前，對自己作品負責，充滿理想性及自我理念的年輕風範的優質硬底演員。





電影拍攝結束後，許光漢隨即投入媒體通告及廣告拍攝，在這段忙碌的工作中，真的需要大量的精神專注，桂格5X提供實際支持，讓光漢感受到5X的威力，現在更養成了在工作中隨時飲用的習慣，也成為了真真實實愛上5X的使用者，讓他得以在日夜滿檔的行程中，仍能時時精神飽滿、擁有源源不絕的能量，持續發揮潛能。





從小因為英文名叫Greg，大家叫著叫著，綽號就變成「桂格」了，之前許光漢就曾開玩笑說：「如果桂格要找我代言，我是很樂意的哦！哈哈哈」，沒想到之前的呼喚終於成真。被問到代言桂格5X的感想，他微微一笑，喝了一口5X，說「堅持的過程的確有些辛苦，但只要找到支持的力量，就能持續釋放自己的潛能，真心感恩大家的支持」











