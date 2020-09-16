廣編／「科技賦能　接軌未來」論壇　分享花蓮科技教育

科技引領教育革命，而科技賦能的科技教育，將是接軌未來的重要關鍵。全球教育現在最夯的就是科技教育，希望透過基礎教育，培養孩子面對未來的能力。台灣跟上全球科技教育熱潮，108課綱重點之一就是科技領域，資訊與生活科技被列入國、高中必修課程；2020年開始，全台國中小學生，都要學程式設計。



