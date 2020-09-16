廣編／「科技賦能　接軌未來」論壇　分享花蓮科技教育

科技引領教育革命，而科技賦能的科技教育，將是接軌未來的重要關鍵。全球教育現在最夯的就是科技教育，希望透過基礎教育，培養孩子面對未來的能力。台灣跟上全球科技教育熱潮，108課綱重點之一就是科技領域，資訊與生活科技被列入國、高中必修課程；2020年開始，全台國中小學生，都要學程式設計。
自由開放的花蓮，程式教育很早就鳴槍起跑。花蓮縣長徐榛蔚曾說，「我期待透過教育，積極實現公平正義，打造花蓮學子的幸福未來。」在縣長帶領下，花蓮縣領先全國的AI及創客教育，全面打造智慧校園、培育智慧科技人才，將實現100%全縣中小學全面實施兒童程式語言課程及學習程式工具使用，智慧教育思維遍地開花。2019年成立全國唯一智慧教育中心，從各方面導入資源，培養熱血教師，期盼花蓮孩子突破「後山」的地理環境限制，與世界接軌，準備好面對未來世界的基本能力。
為了使這股從花蓮展開的科技教育創新能量持續擴散，花蓮縣政府主辦；花蓮縣政府教育處、遠見未來親子學平台、遠見天下文化基金會承辦的「科技賦能，接軌未來」未來科技教育論壇，9月12日（週六）將在吉安鄉的台開新天堂樂園登場，號召全國具創新能量的頂尖教師、產官學領袖齊聚花蓮，以領袖論壇及科技教育成果展的方式，分享花蓮科技教育的成功及亮點。
論壇將請來趨勢科技創辦人暨董事長張明正談「在AI世代，什麼是5項能力養成？」；中央研究院院士曾志朗談「問世間智為何物：AI世代的省思」；IBM大中華區企業公民部負責人陳慧純談「用新科技，用心教育：IBM P-TECH培養學生就業即戰力」；國立成功大學資訊工程系教授蘇文鈺談「程式教育啟動孩子未來」。還會有花蓮縣稻香國小教師邱文盛、CAVEDU創辦人曾吉弘、花蓮縣太平國小教師呂奎漢等人在第一線從事科技教育的經驗分享，歡迎校長、家長、關心及熱愛教育的工作者報名參加。