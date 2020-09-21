東區有佳節　中秋CHILL在一起　歡樂不間斷

為推廣本市東區商圈特色，臺北市商業處與台北市東區商圈發展協會於中秋佳節前夕109年9月27日(日)下午4時至9時於大安路一段封街共同辦理「東區有佳節 一起CHILL」，邀請直播平台人氣直播主暖情獻唱，結合以「月亮」為主題的「顆顆書店」新創市集，串聯東區燒烤店家、打卡送優惠及各式美食餐廳連線外送到活動現場，一起在東區街頭聽歌、在星空下看露天電影，歡迎大家9月27日來東區享受一場最CHILL、最好玩的中秋月夜！





東區去(108)年7月27日以「音樂、藝術、人文與乾淨」為主題，辦理「臺北東區PLUS-混有意思」活動，在民眾心中留下深刻印象，今年東區有佳節，與大家相約CHILL同歡!活動規劃五大區塊為「CHILL浪我們一起唱」直播主品謙、蔡蔡、君君、曼青、張家瑋及黃星等輪番獻唱，近距離沉浸在音浪中感受直播主的魅力；「CHILL在一起購」新創市集「顆顆書店」販售以「月亮」為主題的手作文創小物，一起和攤主們共度佳節；「CHILL在一起饗食」串聯東區燒烤店家及美食餐廳，限定當夜美食連線外送，活動現場熱騰騰餐點直接送到你手中；「CHILL在一起賞月」將有數十隻發光搗蛋玉兔，成為最閃閃發光的拍照角落；「CHILL在一起沉浸旅程」在東區商圈巷弄，以音樂和故事帶領大家沉浸在秋夜光影的夢境中!





活動當日至東區商圈協會攤位打卡追蹤「台北東區 混有意思」FB粉絲團可以抽得店家優惠，另於舞台區好康時段，完成互動遊戲並於臉書粉絲團按讚分享，還可以獲得東區店家限量優惠大禮包；現場除五大區塊外，還有多項豐富懷舊遊戲讓大家重溫童趣，歡迎大家來到東區一起度過最CHILL的中秋佳節!





為使活動順利進行，自109年9月26日23時起至9月28日1時止，大安路一段（忠孝東路四段以北、市民大道四段以南）將封閉，為維持大安路一段周邊道路交通秩序與安全，將於各主要路口加強疏導指揮，請駕駛人勿任意違規停車、遵守現場員警指揮疏導，並建議民眾搭乘大眾交通運輸工具前往，欲參加民眾可搭乘捷運至忠孝復興站前往，更多活動訊息請至「台北市商業處-我是商Ya人」與「台北東區混有意思」FB粉絲團查詢！



