廣編／中秋吃膩鳳梨酥？黑翡淬「鳳梨舒桂妃」口感神還原

台式鳳梨酥吃膩了，改用喝的！黑翡淬「鳳梨舒桂妃」整杯喝的到鳳梨酥香郁滋味，精選台灣在地品種，金鑽鳳梨搭配土鳳梨手工釀漬帶出酸甜清香，搭配台農牛乳，將兩者結合推出「鳳梨酥」手搖飲。民眾表示入口酸甜尾韻濃郁奶香，風味激似鳳梨酥，還原度逼近100%。



