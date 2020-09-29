廣編／強強聯手　電動二輪充電站加入醇氫燃料能源

看準充電式二輪電動車市場規模勢不可擋，裕隆集團旗下裕電能源推出台灣電動車充電服務領導品牌「YES!來電」與「鐙鋒綠能」攜手合作，打造「Go電綠能充電站」，是唯一以醇氫燃料電池整合太陽能發電的綠能快充站型態，首站9月在新竹落成，為電動車主提供穩定充電服務。裕電能源車電事業群總監王柏棠表示，「YES!來電」身為充電平台服務商，不斷尋求多元能源應用，為的就是提供適用性更高的充電解決方案，期望「YES!來電」豐富的充電站建置經驗加上「鐙鋒綠能」在氫能源應用研發的成果，在強強聯手合作下，達到快速布建充電站，以因應即將湧現的電動二輪車潮，滿足車主的充電需求。

相較於既有充電站，「Go電綠能充電站」具備全獨立發電、裝置高移動彈性、不須等待台電配電、能額外增容等特性，可快速提供電動車主充電需求服務，達到量身訂做擴展充電網路的目標。尤其電動車主多要求環保、潔淨能源，「Go電綠能充電站」，以甲醇水為燃料製氫產生電力，而化學作用所產生的熱能，將持續投入裝置繼續做為製氫的能量，全發電過程PM2.5等廢氣零排放，且發電過程穩定，結合太陽能可供長時間連續發電。

強強聯手，可快速建置的移動式新能源電動二輪充電站





「鐙鋒綠能」長期專注發展氫能源的應用與研發，今年初完成經濟部能源局燃料電池3500小時運轉示範計畫後，選擇與台灣最大充電營運服務品牌「YES!來電」攜手，鎖定需求快速成長的電動二輪充電站場域，作為燃料電池商業化的首部曲，以醇氫燃料電池整合太陽能的綠能發電與直流電充電技術，打造可移動式新能源電動二輪充電站。





由於傳統充電站需申請新增設用電，但因硬體施作工期長、費用高，故成本較高且線路固定，「YES!來電」與「鐙鋒綠能」攜手合作的「Go電綠能充電站」，則以穩定的醇氫發電機以及運送安全便利的甲醇水燃料，充電設備建置完成後隨即可啟動充電，亦可隨時移動支援各地區充電需求，利於快速佈建全台充電網絡，同時還可支援臨時人潮快速聚集之節慶活動、季節性風景遊憩地點等短期時效需求的充電站佈建。





另外，電動二輪超級充電站屬於高額電力輸出，須依附既有電網，經常因配電困難、電力增容升級等問題增加建置時間，也讓大多充電站仍選擇於市區建置，充電網絡拓展效果有限，無法實質有效減緩車主里程焦慮，亦不利偏鄉地區電動二輪車使用推廣，但「Go電綠能充電站」卻可獨立進行發電與充電系統運作，成為電動車充電網絡普及化的最佳解決方案，未來無論是電力設備尚未升級的偏鄉地區，或用電已達限額的便利商店，所有地區、場域皆可做為補充電動車里程的充電站。





全綠能充電站 向純淨美好的低碳生活說 YES!





相較於2000c.c.的汽車，1台50c.c.機車排放的一氧化碳為2.7倍、碳氫化合物排放量為6.7倍，而台灣內燃機車的數量與密度都是全球之冠，全台約有1360萬輛，內燃機車所帶來的空汙已然成為全台共同的環保課題。「YES!來電」與「鐙鋒綠能」聯手打造的「Go電綠能充電站」採全綠能發電方式，補充零碳排交通載具的能源，更為台灣綠能家園的願景跨出了一大步。以醇氫燃料電池整合太陽能發電的「Go電綠能充電站」也將於2020 Energy Taiwan台灣國際智慧能源週 (10/14~16) 展出，「YES!來電」誠摯邀請全台各地夥伴一同參與，透過建置完善的綠能充電環境，向純淨美好的低碳生活說 YES!

為推廣創新綠能充電站，充電式二輪車主於10/1~10/31期間前往竹北「Go電綠能充電站」體驗綠能快充的服務，便可至充電站對面萊爾富便利商店換取咖啡一杯，限量100杯先搶先贏！



