海巡署安檢勤務服6月新進化！顏色不變　機能全升級

海巡署「橘操」勤務服升級！海洋委員會海巡署今（30）日宣布，將於6月1日全面換穿新設計的安檢勤務服，淘汰舊版使用近20年的現行海巡橘色安檢勤務服。海巡署指出，為不影響民眾對海巡既有特徵辨識，制服顏色及外觀不變，但布料材質、穿著機能全升級，不僅增加反光辨識，還針對季節性穿著需求，區分兩款不同材質上衣，亦開發女性專用版型，來切合同仁執行各項勤務的需求。2000年海巡署成立，橘色安檢勤務服使用迄今已近20年，隨著時代變遷，現今海巡人員的勤務內容、面對的工作挑戰，均不同以往，因此，海巡署為強化海巡服裝功能，增進工作效率，自去年5月即著手研修制服改革作業，「從心出發」，貼近第一線需求，將海巡安檢勤務服全面進化。改版後的新式安檢勤務服，將舊式服裝「悶熱不透氣、材質缺乏延展性、攜行裝備行動受限」等缺點做調整，並將反光辨識及車縫製工納入設計重點，兩款不同材質，讓同仁可以針對不同季節，選擇穿著需求；冬季以強化防風、防潑水為主，夏季著重透氣及快乾機能，希望能有效提升同仁執勤時之舒適性。另增加應勤裝備掛附功能性，如工作褲多口袋設計、上衣增設筆插、胸前密錄器、左右處無線電發話器附掛點及夾槽，且針對女性同仁身形及需求，開發女性專用版型，穿著能更舒適、更安全。海巡署表示，新式安檢服不僅僅是一件制服，更是本署同仁日夜守護國家海疆及海岸線的責任象徵；提供好穿、實穿、耐穿的制服，可以改善海巡同仁的工作環境，更能增進工作效率，替國人提供更好的守護與服務。