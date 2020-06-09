71天煎熬！新北市肺炎確診婦人今出院　確診住院病患清零

新北市昨（8）日宣布新冠肺炎確診住院病患清零，同時已連續57天本土個案零確診。衛生局長陳潤秋呼籲，雖然國內因疫情趨緩而大幅解封，市民還是要維持新型態安全生活模式，落實量體溫、勤洗手、維持社交距離及戴口罩，防範疫情捲土反撲。
8日出院的確診案為一名家庭主婦，因2月8日至3月14日出國探視國外求學的親友，回國後在3月24日出現喉嚨乾症狀，經採檢確診收治住院，經歷長達71天住院煎熬，終於在6月8日解除隔離痊癒出院。
個案在長達71天的住院期間，因採檢一直都是陽性、無法返家，因此心情低落，所幸藉由1922專線傾訴並在護理關懷員加油打氣下，繼續對抗病毒；最後在3度採檢皆為陰性的安全情況，經醫院宣布痊癒，滿懷感恩欣喜回家。
衛生局說明，新北市首例新冠肺炎於2月19日確診，迄今確診個案男性47例、女性44例共91例（含磐石軍隊案2例）。其中，本土案例18例、境外案71例，軍艦案2例。9例重症、2例死亡，最後1例（不含軍艦案）於4月15日確診，為境外移入；境外感染國家依序為美國23例、英國11例、土耳其6例排名前三。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。