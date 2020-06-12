後寮興建焚化場？說好又反悔　賴峰偉動怒魏長源尷尬

▲環保局規劃的焚化場址包括馬公、湖西、白沙等三處，其中又以白沙後寮納骨塔後面基地為優選，預計將斥資9.8億元興建2座焚化爐，同時規劃環保園區綠美化環境（圖／記者張塵攝，2020.06.12）

▲縣議員魏長源備感壓力，其子魏睿宏在臉書PO文說明，直指地方媒體煽動民意，誤傳賴峰偉說白沙議員及鄉長支持焚化爐在白沙興建。（圖／翻攝自魏睿宏臉書）

▲聞訊趕至的通樑村長鄭成財表示，澎湖縣政府在未向村民說明前就要設焚化爐，漠視地方民意他一定會抗議到底。（圖／記者張塵攝，2020.06.12）

▲賴峰偉氣的說魏長源之前同意興建，不解為何又立場反覆，賴當場撂下話要記者自己去問魏本人，讓一旁的魏長源顯得相當尷尬。（圖／記者張塵攝，2020.06.12）

澎湖縣府會一連三天的地方考察12日開拔到白沙西嶼，不過原本要到焚化爐候選場址之一白沙後寮的行程，因村民傳出連署反對將去抗議，使得一行人直奔西嶼而去。賴峰偉在接受訪問時提到反對聲音時，一度氣的拂袖而去，讓一旁的澎湖縣議員魏長源相當難堪﹔至於魏的兒子魏睿宏則在臉書PO文喊冤，強調只要白沙鄉民眾反對興建，一定要求縣府撤案。澎湖目前日產垃圾量約60至80噸，一向由船運送台灣本島委由高雄市焚化爐代燒，每年耗費鉅額公帑在運送及處理費用上，幾年前還發生台灣的縣市焚化爐拒絕代燒，導致垃圾堆積在湖西鄉無法送出，造成髒亂惡臭外，悶燒火警也令地方頭痛不已，賴峰偉曾說過如任內無法完成焚化爐興建案，將會考慮尋求連任完成這項歷史使命。由於日前傳出環保局規劃的焚化場址包括馬公、湖西、白沙等三處，其中又以白沙後寮納骨塔後面基地為優選，預計將斥資9.8億元興建2座焚化爐，同時規劃環保園區綠美化環境，未來環境評估、說明會等程序走完之後即可進行，不過因消息曝光，引發後寮及通樑村民的強烈不滿。針對村民們發動連署，縣議員魏長源備感壓力，其子魏睿宏在臉書PO文說明，直指地方媒體煽動民意，誤傳賴峰偉說白沙議員及鄉長支持焚化爐在白沙興建，家父表示以上所言屬縣長個人思維發言，並不能代表本人立場。魏長源上午強調，他絕對是與民意站在一起，只要民眾反對，就會堅持反對，並要求縣府將白沙後寮剔除為候選場址之一；聞訊趕至的通樑村長鄭成財表示，澎湖縣政府在未向村民說明前就要設置焚化爐，漠視地方民意一定會抗議到底。賴峰偉隨後接受訪問時說明，垃圾焚化場是澎湖必須做的，他視為此任期最重要的一件事，未來會積極與地方溝通，取得共識後才會決定地點，不過為了解決長期以來垃圾問題，焚化場一定會興建；面對記者追問，賴峰偉氣的說，魏長源之前同意興建，不解為何又立場反覆，賴當場撂下話要記者自己去問魏本人，讓一旁的魏長源顯得相當尷尬。