影／民眾控中壢清潔隊員收禮　大小眼幫小姐不幫老人

桃園市一位住在中壢區龍文街的于先生向《今日新聞》爆料指出，中壢清潔隊一名隨車隊員，經常針對性的檢查他們家的垃圾；卻對會送禮的隔壁鄰居主動幫忙協助﹔他表示，這種差別待遇感覺十分得離譜﹔環保局清潔稽查大隊大隊長羅文林收到于先生的陳情後表示，會深入追查，如果發現該隊員不法收受民眾禮品，一定會按規定懲處。
于先生說，可能因為一年多前曾檢舉過這位清潔隊員，因為經常不幫年邁的老人家拿垃圾，看到年輕女孩子卻大獻殷勤主動幫忙，導致這位隊員此後經常針對他家的垃圾進行檢查；但是隔壁鄰居卻因為經常會送些小禮物給他，態度相對就寬鬆許多，還會主動幫忙。
于先生氣憤表示，這個月5日又遭到這位隊員刻意檢查垃圾，隔天6日他就特別調出門口的監視器發現，隔壁的婦人拿了一袋東西，敲了副駕駛的車窗，送給他們﹔于先生因此懷疑這位隊員長期收受民眾的饋贈，服務也因此產生了差別。
桃園市環境清潔稽查大隊大隊長羅文林表示，一般來說因為破袋檢查需要較長的時間，為了不耽誤垃圾車的清運準點率，破袋檢查是由另一組隨車的稽查人員來執行，而不會要隨車清潔隊員來做；至於針對于先生所提供的監視影片，清潔隊人員是否有收受民眾餽贈的部分，會進行更深入的追查了解，如果被指控的隊員真的有收受民眾的餽贈，將會依法進行懲處。