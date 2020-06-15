影／民眾控中壢清潔隊員收禮　大小眼幫小姐不幫老人

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桃園市一位住在中壢區龍文街的于先生向《今日新聞》爆料指出，中壢清潔隊一名隨車隊員，經常針對性的檢查他們家的垃圾；卻對會送禮的隔壁鄰居主動幫忙協助他表示，這種差別待遇感覺十分得離譜環保局清潔稽查大隊大隊長羅文林收到于先生的陳情後表示，會深入追查，如果發現該隊員不法收受民眾禮品，一定會按規定懲處。于先生說，可能因為一年多前曾檢舉過這位清潔隊員，因為經常不幫年邁的老人家拿垃圾，看到年輕女孩子卻大獻殷勤主動幫忙，導致這位隊員此後經常針對他家的垃圾進行檢查；但是隔壁鄰居卻因為經常會送些小禮物給他，態度相對就寬鬆許多，還會主動幫忙。于先生氣憤表示，這個月5日又遭到這位隊員刻意檢查垃圾，隔天6日他就特別調出門口的監視器發現，隔壁的婦人拿了一袋東西，敲了副駕駛的車窗，送給他們于先生因此懷疑這位隊員長期收受民眾的饋贈，服務也因此產生了差別。桃園市環境清潔稽查大隊大隊長羅文林表示，一般來說因為破袋檢查需要較長的時間，為了不耽誤垃圾車的清運準點率，破袋檢查是由另一組隨車的稽查人員來執行，而不會要隨車清潔隊員來做；至於針對于先生所提供的監視影片，清潔隊人員是否有收受民眾餽贈的部分，會進行更深入的追查了解，如果被指控的隊員真的有收受民眾的餽贈，將會依法進行懲處。