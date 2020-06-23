台南關廟暗夜惡火　祖孫3代4人命喪火窟

▲23日凌晨，台南關廟區一處民宅發生火災，祖孫3代4人不幸命喪火窟。（圖／記者陳聖璋翻攝）

23日凌晨，台南市關廟區一處民宅發生火災，消防隊獲報迅速趕往灌救，火勢約40分鐘撲滅，但遺憾的是，一家6口有4人逃生不及，慘被燒成焦屍；起火原因正調查中。





消防局凌晨2點55分獲報，關廟區四維街368巷一處平房發生火災，屋內傳出人員受困，陸續調派29車、65人趕往灌救。





據了解，火勢撲滅後，消防員於火場搜索到2大2小（3男1女），身體都已焦黑，明顯死亡，死者為60歲林姓屋主、35歲兒子，以及屋主12歲孫子和10歲孫女，54歲的屋主妻子及其59歲姊姊，2人吸入性嗆傷，意識清醒，緊急送醫。





