海上防疫破口　海巡署查獲澎漁民涉嫌與陸船海上交易

▲高雄籍漁船「合順盛號」（船長澎湖人），涉嫌在海峽中線附近和大陸船隻海上接貨，私運一批大陸香菇，趁著端午節連假期間意圖闖關。（圖／記者張塵攝，2020.06.25）

▲該批走私貨品共計有118包乾香菇，每包大約有17公斤重，總數多達2000公斤，換算成市價高達200多萬台幣。。（圖／記者張塵攝，2020.06.25）

▲縣長賴峰偉一再要求縣府所屬各單位，要加強宣導漁船不可從事海上非法交易，也不要心存僥倖和大陸漁船接觸，以免形成防疫破口。（圖／記者張塵攝，2020.06.25）

就在傳出一位日籍人士在台灣染疫的同時，澎湖也傳出有漁船竟然與大陸船隻海上交易，涉嫌走私2000公斤的香菇，海巡署查緝隊等單位擔心疫情，全員穿上防護衣、拉起封鎖線，就是擔心台灣的防疫破功。縣長賴峰偉接獲消息也十分生氣，要求農漁局一定要向漁民多多宣導，不要讓新冠肺炎的病毒藉由海上走私進入台灣。初步調查發現，高雄籍漁船「合順盛號」（船長澎湖人），涉嫌在海峽中線附近和大陸船隻海上接貨，私運一批大陸香菇，趁著端午節連假期間意圖闖關，25日凌晨在澎湖目斗嶼海域被海巡署澎湖查緝隊查獲；由於「全順盛號」上的3名船員，曾經近距離接觸大陸船隻及人員，因此海巡人員擔心有感染「新冠肺炎」疑慮，一返回馬公港隊部立即啟動防疫機制。查緝隊辦案人員在上午9時左右，等待澎湖縣衛生局人員一到場，正式穿上防護衣戒護應對，並進行全船的消毒作業，並將3名涉案的船員一一帶到偵訊室進一步調查，同時衛生局也對這3人開出居家檢疫14天的通知單。合順盛號漁船是在澎湖目斗嶼西北方18浬的海域，被海巡署澎湖查緝隊查獲走私大陸香菇一批，今天凌晨押返海巡署馬公港隊部，經清艙之後共計有118包乾香菇，每包大約有17公斤重，經檢查這批香菇總數有2000公斤，換算成市價高達200多萬台幣。自從全球新冠肺炎疫情爆發以來，中國大陸沿海都是疫區，縣長賴峰偉一再要求縣府所屬各單位，要加強宣導漁船不可從事海上非法交易，也不要心存僥倖和大陸漁船接觸，以免形成防疫破口，賴上午在縣府群組中強調，雖然疫情已經趨緩，但是日前才有一名日本籍人士在台灣染疫，顯現社區感染風險還是存在，希望澎湖縣民不可鬆懈。