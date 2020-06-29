拿著蔡英文派令全台詐騙　澎地檢署逮捕一男深入調查

現在的詐騙犯膽大包天，竟在太歲頭上動土，假冒總統蔡英文的委任派令狀，澎湖地檢署於109年6月間接獲情資，有戶籍設在澎湖縣的一名高姓男子，假冒「法務部調查局花東地區督導處副處長」、「最高檢察署毒品查緝大隊副大隊長」等職稱招搖撞騙，檢察長李嘉明指派檢察官黃政德偵辦，順利將高嫌拘提到案。





檢察官黃政德指揮刑事局中部打擊犯罪中心、澎湖縣警察局刑警大隊、臺中市警察局第五分局組成專案小組，經蒐證後見時機成熟，在22日持搜索票前往新北市板橋區，及澎湖縣馬公市等4處民宅展開搜索，並順利拘提高姓嫌犯到案。



▲經檢察官訊問後，認為被告涉犯刑法第217條第1項偽造印章等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，經檢察官向法院聲請羈押獲准，現正持續擴大偵查中。（圖／澎湖地檢署提供） 經檢察官訊問後，認為被告涉犯刑法第217條第1項偽造印章、印文罪、刑法第218條第1項之偽造公印文、刑法第211條之偽造公文書、刑法第212條之偽造特種文書罪、刑法第339條之4第1項第1款之冒用公務員詐欺、刑法第159條之冒用公務員服章官銜罪、刑法第320條第1項之竊盜、第158條之僭行公務員職權、第217條第1項偽造印章、印文以及第216條之行使偽造公文書等罪嫌且犯罪嫌疑重大，經檢察官向法院聲請羈押獲准，現正持續擴大偵查中。



▲高姓嫌犯除了假造蔡英文的委任令之外，還一併偽造檢察總長江惠民、法務部長蔡清祥等人掛名的公文書，可說是膽大包天。（圖／澎湖地檢署提供） 高姓嫌犯除了假造蔡英文的委任令之外，還一併偽造檢察總長江惠民、法務部長蔡清祥等人掛名的公文書，可說是膽大包天，澎湖地檢署呼籲社會大眾，因本案被告尚有假冒官銜涉犯其他詐欺案件的嫌疑，對社會治安有重大影響，希望有相關受害人可以協助出面指認，並提供相關被害資料予本署檢察官偵辦，特提供相關被告偽造之身分照片，同時請社會大眾若遇有類似手法，可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。







