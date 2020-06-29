中壢車站色狼強吻3歲女童　母崩潰求網友提供影片抓狼

27日晚間8點左右，一位母親帶著年僅3歲的小女兒準備在中壢火車站搭車，入口處卻遭到一名男子彎下腰，捧著小女童的臉，嘴對嘴的強吻一下，隨後逃逸，媽媽事後在臉書知名中壢社團PO文，請當天有可能拍到色狼行徑的車主提供行車紀錄器畫面，協助她抓到色狼。這名媽媽在貼文中表示，才剛下車準備要進站搭車，才走了2-3步，就從身後突然出來一個人，彎腰、雙手捧著女兒的臉、快速嘴對嘴、「啵」的超大一聲親她一口，然後人就走了！媽媽說，當下雖然立刻將女兒拉開，但也已經來不及了，那名強吻小女童的男人身後有一名女人，對著那男的說了一些話，女童母親判斷應該是外籍移工，但兩人隨即就消失在車站的人潮中。經歷這件事後，媽媽帶著小女童過馬路到對面，開始幫女兒漱口、濕紙巾擦嘴巴。叫了計程車之後，在車上也打了電話給她姊姊、老公、爸爸並且報警求助；媽媽自責又傷心，不斷的傷心落淚，表示自己平常都會要求女兒戴口罩，但當天可能因為疫情趨緩加上天氣很熱，沒有要女兒戴口罩，沒想到居然就碰上這個強吻女兒的男人。女童媽媽非常氣憤為什麼能有這種人，對著一個三歲小女孩性騷擾？也很擔心那個人會不會有什麼疾病，因強吻女兒而將疾病傳染給她。她也提醒帶孩子出門的媽媽們要小心注意，經過中壢火車站附近一定要注意保持警惕，中壢警方則表示，已擴大調閱周邊監視器、並訪查當時周邊人員以還原現場追查嫌疑人，警方也呼籲擾亂社會秩序，挑戰公權力者，必定追查到底，依法嚴辦。