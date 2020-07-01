抓交替？澎海膽開採首日同地點又傳溺水意外

▲7月1日為每年澎湖地區開放採捕海膽日，去年就曾發生2起溺水意外，今年同一地點、同一時間再度發生老婦人的溺水事件，令當地民眾覺得毛骨悚然。（圖／澎湖岸巡隊提供）

海巡署第十三巡防區1日中午12時，接獲澎湖雷達區隊休假人員通報，於白沙鄉後寮漁港安檢所往天堂路海域(黑龍小吃部東北方)有民眾溺水，並從穿著研判疑似因採捕海膽而發生意外，3位岸巡隊員不顧自身安危，奮力將溺水民眾救到海邊，雖然救起時該婦人已呈現OHCA現象，經救護人員現場實施心肺復甦，並通報白沙消防分隊派遣救護車緊急送到三軍總醫院澎湖分院救治，已恢復生命跡象，並轉至加護病房持續觀察。7月1日為每年澎湖地區開放採捕海膽日，去年就曾經發生2起溺水意外，其中一起恰巧也在後寮，今年同一地點、同一時間再度發生老婦人的溺水事件，消息一傳出也令當地民眾覺得毛骨悚然，似乎冥冥之中有某種關聯性，有如民間習俗傳說的「抓交替」故事。不過今年盧姓婦人（36年次）運氣相當好，發生意外當下剛好有休假人員在現場，並第一時間由海巡署同仁協同搶救上岸，同時通知當地白沙消防分隊派遣救護車接手急救，於12時28分由盧姓婦女胞弟陪同救護車，送往三軍總醫院澎湖分院救治。據其胞弟確認，該盧姓婦人到該海域採捕海膽時發生溺水意外，初步研判為這幾天氣候高溫炎熱，民眾在海中央岸際潮間帶作業，因無天然遮蔽炙陽，很有可能發生中暑的情況，所幸經醫護人員搶救後已恢復生命跡象，並轉至加護病房持續觀察。