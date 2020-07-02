澎離島自營發電廠「油蟲」弊案　廉政署帶走２人

▲賴峰偉一上任後指示縣府政風處蒐集離島油蟲弊案，將相關資料證據移送檢調偵辦，因縣府、台電長久以來補助自營發電虧損高達2000萬元。(圖／澎湖縣政府提供）

▲過去因監控設備短缺，發生油槽計油器屢遭打破，造成柴油憑空消失人謀不贓疑慮，因此賴峰偉要求建立源頭油料採購、營運管理制度。（圖／澎湖岸巡隊提供）

法務部廉政署接獲相關檢舉之後，1日派遣調查人員悄悄跨海抵澎，前往東吉島帶走2名電廠人員，並請望安鄉公所承辦人及村幹事擔任證人，離島地區傳聞已久的「油蟲」弊案正式進入司法偵辦程序，也讓離島用電的老問題搬上檯面。針對澎湖離島自營發電出現油料不合理消耗的異常情況，是澎湖縣長賴峰偉一上任後指示辦理的重要議題，縣府政風處已蒐集相關資料證據移送檢調偵查﹔據了解，澎湖大小島嶼多達90座，其中有人島為19座，望安鄉轄管東吉、東嶼坪、西嶼坪及花嶼，馬公市轄管桶盤嶼因位屬偏僻等因素，台電公司未進駐接管營運，因此每年澎湖縣政府以柴油發電機組發電，供當地民生使用﹔縣府、台電長久以來針對離島用電，補助自營發電虧損2000萬元。賴峰偉表示，政風處接獲檢舉離島發電廠存在「油蟲」偷油的情形，上任後指示列為專案調查，不合理的地方就要改正，大家共同合作把問題找出來，將過去積弊改善並設法亡羊補牢，讓離島的民生回歸正軌。過去因監控設備短缺，發生油槽計油器屢遭打破，造成柴油憑空消失人謀不贓疑慮，因此賴峰偉要求建立源頭油料採購、營運管理制度，同時定期維護保養發電機，並裝設監視器24小時遠端監控。由於5個離島居民每月繳交電費從免費至400元不等，使用電量無上限，賴峰偉認為形成不必要浪費，未能珍惜寶貴電力資源，目前已有東嶼坪村長全力贊成台電、自來水公司接管，他將再向總統蔡英文爭取台電、台水接管5離島民生水電。