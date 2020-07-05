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漢光操演意外再添一死　陳上士殉職

記者郭俊暉/高雄報導-2020-07-05 20:14:30
▲ 7月3日「聯合登陸作戰」操演發生意外（示意圖／記者呂炯昌攝）
海軍司令部今(5）日表示，7月3日「聯合登陸作戰」操演意外落海官兵陳志榮上士，經國軍高雄醫院左營分院積極全力搶救後，仍不幸殉職。

海軍司令部進一步表示，陳志榮上士與蔡博宇上兵於本次操演中，戮力戰訓因公殉職，他們的英勇行舉，堪稱「國軍菁英、陸戰隊英雄」，本部深感悲慟與不捨，並再次向殉職官兵家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續將全力協助家屬辦理追晉、因公撫卹及喪禮相關事宜。

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