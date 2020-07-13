精障男子領三倍券「記錯時間」　郵局外苦等險中暑

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▲幸好員警巡邏經過，將他帶回派出所休息進食並通知家屬將他領回。（圖／平鎮分局提供）

桃園市一名精神狀況不佳的47歲侯姓男子，今(13)日被警方發現在平鎮區高雙郵局外準備排領振興三倍券，沒想到記錯時間，失望的蹲在門外、不知所措巡邏員警經過察覺有異，一查之下，才知道侯男已被報為失蹤人口，趕緊通知家屬領回。平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住龍潭區的侯姓男子，因日前在電視上看到振興三倍券已送抵平鎮區高雙郵局，誤會已開放領取，於是搭著公車獨自前往，沒想到抵達郵局，經郵局人員告知，才發現搞錯時間，侯男焦急的不知所措，直嚷讓的要在外面排隊領券。侯姓男子苦等多時，恰巧宋屋派出所兩名員警巡邏經過，察覺到蹲在樹下的侯男神色有異，上前詢問才知道侯男是看了電視前來領振興三倍券，但因記錯時間才在外面等候，同時員警也發現侯男疑似精神狀況不佳，面對員警詢問，完全無法清楚表達，侯姓男子可能因為長時間等候未補充水分及食物導致臉色發白，有些許中暑症狀，平鎮警方於是趕緊電召巡邏車將侯男送回駐地安置休息，並提供他冷飲及食物止飢解渴。警方見侯男狀況正常後，員警再利用人臉辨識系統，查出侯男的相關資料，順利聯繫上侯男的家人，侯男的弟弟趕到派出所見到哥哥平安無恙，當下鬆了一口氣頻向警方道謝，並向警方表示哥哥12日就已離家，家人也不知道侯男去向，遍尋不著後也有向龍潭警方報警協尋，還好警方及時發現並給予細心的協助，否則後果不堪設想。