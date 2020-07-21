旅遊爆「澎」　公車遊覽車追撞交通意外４人受傷

澎湖7月份湧入許多遊客，因車輛激增造成交通事故頻傳，21日就發生兩起意外，其中一輛遊覽車在西嶼遭公車追撞，導致公車內4名乘客受傷，緊急送往三總及衛福部澎湖分院救治；而遠在七美離島也有1名女性遊客騎機車發生車禍，因血流不止、疑似腦震盪症狀，由海巡艦艇緊急後送馬公，轉往三軍總醫院澎湖分院就醫。



▲公車由黃姓駕駛從馬公往外垵方向行駛，擦撞停靠餐廳前遊覽車左後方，造成公車4名乘客受傷。（圖／民眾提供） 澎湖縣政府消防局指出，遊覽車與公車的追撞車禍發生在中午12時05分，由白沙分局轉報西嶼鄉池西村176-3號（西嶼餐廳）前發生車禍，有人受傷需救護車。消防局獲報後，立即派遣第二大隊西嶼分隊2車4人前往救護，當勤務人員趕抵現場，發現是公車擦撞遊覽車。





據了解，車船處公車由黃姓駕駛從馬公往外垵方向行駛，擦撞停靠餐廳前遊覽車左後方，造成公車4名乘客受傷（3名澎湖縣民、1名8歲遊客、台中人），生命徵象穩定，4人分別送往三總澎湖分院（王姓/53歲女性、阮姓/8歲女性）、衛福部澎湖醫院（許姓/ 51歲女性、洪姓/ 59歲女性）就診。



▲七美一名來自台北自由行的許姓女遊客，因騎車於鄉間小路與汽車相撞，因情況緊急旋即火速後送至三軍總醫院澎湖分院就醫。（圖／澎湖海巡隊提供） 另外一起案件發生在七美，一名來自台北自由行的許姓女遊客，因騎車於鄉間小路與汽車相撞，導致牙齒斷裂持續出血，且疑似有腦震盪的症狀，衛生所人員立即通報澎湖海巡隊，派遣線上3583巡防艇緊急趕往救援，於14時55分抵達七美漁港，搭載病患、陪同友人以及衛生所護士共3人，旋即火速返回馬公，後送至三軍總醫院澎湖分院就醫。



