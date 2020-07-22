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影／男子旅館販毒還拉K恍神　平鎮警查獲槍、毒送辦

記者李春台/桃園報導-2020-07-22 12:19:19
▲警方在現場清查彭男隨身物品時，驚見彭男包包中竟有改造手槍2把，其中一把還是罕見的掌心雷手槍。（圖／平鎮分局提供）
23歲彭姓男子在汽車旅館販毒，昨(21)日晚間遭平鎮分局循線在中壢區某汽車旅館查獲毒品交易，現場起出改造手槍2把、改造子彈5顆、毒品交易所得新臺幣5萬餘元，以及高純度安非他命、愷他命及毒品咖啡包共計100多公克，並逮捕以彭男為首的2男2女販毒集團。

平鎮警分局偵查隊副隊長林良鍾表示，日前接獲可靠線報，以彭姓男子為首的販毒集團藏身汽車旅館進行毒品交易，平鎮分局組成專案小組，21日晚間見時機成熟，調集警力執行臨檢，果然在汽車旅館內查獲正在吸食愷他命的2男2女。

警方在現場清查彭男隨身物品時，驚見彭男包包中竟有改造手槍2把，其中一把還是罕見的掌心雷手槍，除此之外還有改造子彈5顆、高純度安非他命、愷他命及毒品咖啡包等，還好彭男當時吸食愷他命已神情恍惚，並無持槍抵抗，否則後果不堪設想。

▲平鎮分局昨天在中壢一處汽車旅館內，一舉查獲2男2女販毒交易，並起出手槍和凱他命等毒品。（圖／平鎮分局提供）
▲平鎮分局昨天在中壢一處汽車旅館內，一舉查獲2男2女販毒交易，並起出手槍和凱他命等毒品。（圖／平鎮分局提供）
警方訊後，發現彭男疑似為販毒集團成員，專案小組除將彭男等2男2女依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥管制條例送辦外，並積極追查槍枝、毒品來源及有無涉及其他刑事案件，持續擴大溯源追查，以釐清案情。

 

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