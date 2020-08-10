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米克拉颱風直撲澎湖　縣府宣布停班課、花火節取消

記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-08-10 17:58:33

▲澎湖縣災害應變中心於10日下午15時提升至一級開設，縣長賴峰偉在聽取旅遊處長報告後決定，原訂今晚舉行的花火節與無人機表演將取消。（圖／記者張塵攝，2020.08.10）
▲澎湖縣災害應變中心於10日下午15時提升至一級開設，縣長賴峰偉在聽取旅遊處長報告後決定，原訂今晚舉行的花火節與無人機表演將取消。（圖／記者張塵攝，2020.08.10）

受到米克拉颱風是直撲澎湖而來，澎湖縣災害應變中心於10日成立並且提升至一級開設，縣長賴峰偉親率一級主管在中心坐鎮，聽取旅遊處長陳美齡報告後決定，原訂今晚舉行的花火節與無人機表演將取消，澎湖縣也宣布10日晚上已達停班停課標準，停止上班、上課。

▲布袋馬公的快速客輪在下午16時30分左右，提前將返回嘉義布袋的旅客送走，至於11日的客輪來程延至12時起航，回程時間則不變。（圖／記者張塵攝，2020.08.10）
▲布袋馬公的快速客輪在下午16時30分左右，提前將返回嘉義布袋的旅客送走，至於11日的客輪來程延至12時起航，回程時間則不變。（圖／記者張塵攝，2020.08.10）
第6號颱風（輕度颱風米克拉）來勢洶洶，澎湖地區已列入警戒範圍，預計晚上23時進入暴風圈，雨量測報達100-190毫米，在海上交通方面，明天往返高雄馬公的台華輪將停航，布袋馬公的快速客輪在下午16時30分左右，提前將返回嘉義布袋的旅客全部送走，至於11日將延至中午12時起航，回程時間則不變，至於七美、望安的離島交通船、載客遊艇也全部停航；空中交通則要等到晚間航空公司開會決定。

▲原本10日將舉辦的花火節與無人機表演，也在下午澎湖縣災害應變中心由縣長賴峰偉親自拍板決定取消，以維護大家的生命財產安全。（圖／記者張塵攝，2020.08.10）
▲原本10日將舉辦的花火節與無人機表演，也在下午澎湖縣災害應變中心由縣長賴峰偉親自拍板決定取消，以維護大家的生命財產安全。（圖／記者張塵攝，2020.08.10）
今年澎湖旅遊大爆發，由於各航空公司放大機型飛航離島，澎湖機場在7月份就屢傳出入境新高紀錄，分別是7月5日、7月15日、7月18日、7月19日4破紀錄，8月9日再破紀錄1萬7281人，海運入境4392人；原本10日將舉辦的花火節與無人機表演，也在下午澎湖縣災害應變中心由縣長賴峰偉親自拍板決定取消，以維護大家的生命財產安全。

這次米克拉颱風由南部向台灣海峽直撲而來，沒有護國神山中央山脈的保護，破壞力不容小覷，而且路徑類似1986年的韋恩颱風，不過因為這個颱風的暴風半徑不大，行進速度也比較快，民眾在晚間與明天要特別注意豪大雨。

▲海巡署金馬澎分署第七岸巡隊也特別加強巡查岸際、港口勸離勤務，並以柔性方式勸離前往海邊的民眾，勿從事觀浪及水域遊憩活動。（圖／澎湖岸巡提供）
▲海巡署金馬澎分署第七岸巡隊也特別加強巡查岸際、港口勸離勤務，並以柔性方式勸離前往海邊的民眾，勿從事觀浪及水域遊憩活動。（圖／澎湖岸巡提供）
海巡署金馬澎分署第七岸巡隊也特別加強巡查岸際、港口勸離勤務，並以柔性方式勸離前往海邊的民眾，勿從事觀浪及水域遊憩活動，避免憾事發生；另颱風期間所屬人員將持續堅守崗位；並依據「災害防救法」第三十一條規定實施勸離公告限制或禁止通行區域之民眾，若規勸不聽者恐遭受5萬至25萬之罰鍰。

關鍵字

災害應變中心 米克拉颱風 海上交通 賴峰偉 花火節取消

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