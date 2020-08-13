海鮮缺貨？賴峰偉：澎7月近海漁撈產量增25%　

澎湖縣政府旅遊處13日傍晚發出新聞稿強調，今年上半年因為新冠肺炎疫情影響，使得全球觀光市場停滯，澎湖自端午假期國旅解封至今，雖水、電、交通、住宿、餐飲、垃圾量增，但縣府各單位已協同業界備妥因應對策，接待量絕對十分充足，不過對於缺水、缺海鮮等不實傳言，也拿出數據證明。





澎湖縣長賴峰偉表示，今年澎湖海鮮非但沒有缺貨，產量還比去年多，根據統計1到7月近海漁撈產量為3,826公噸，比起去年同期3,062公噸多出764公噸﹔養殖漁業方面，澎湖可提供海鱺、龍虎斑、鯛類、黃金鯧、青斑等1,000噸以上養殖漁獲，帶殻牡蠣產量600至900噸，產量供應無虞，鯛科、石斑、鎖管價格跟去年無顯著差異，蝦類價格比去年便宜25%。



▲目前澎湖旅館及民宿每日可提供8千間房，約可容納2萬6千人，旅宿能量十分充足。（圖／記者張塵攝，2020.08.13） 旅遊處說，目前澎湖旅館及民宿每日可提供8千間房，約可容納2萬6千人，旅宿能量十分充足，租車業能提供約600台小客車、1萬台機車及220輛計程車，並有「台灣好行」公車（含專業優質導覽解說）「媽宮北環線」及「媽宮湖西線」之兩條好行路線。



▲馬公第一、二海淡廠目前出水量每日1.8萬噸，在湖庫水、海淡水及地下水互相調度支援，整體供水至11月底前均無虞。（圖／記者張塵攝，2020.08.13） 至於供水，馬公地區每日供水量已達2.9萬噸，較往年同期每日2.5萬噸增加約2成，但成功、興仁及東衛等3座主要水庫總蓄水量尚有83萬噸，加上馬公第一、二海淡廠目前出水量每日1.8萬噸，尚有保留備載出水能力每日0.6萬噸，在湖庫水、海淡水及地下水互相調度支援，加上日前颱風帶來2.9萬噸降雨量，整體供水至11月底前均可穩定供應，請民眾安心，但呼籲民眾與遊客節水，珍惜寶貴水資源。



