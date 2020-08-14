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影／防疫死角？ 桃3層樓房堆滿垃圾積水容器變孑孓大本營

記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-08-14 20:05:57

▲搶救垃圾屋大作戰，真實的發生在桃園一處3層樓的獨棟民宅中！清潔隊整整清了2天，才清出所有垃圾量的一半左右。（圖／記者李春台翻攝）
▲搶救垃圾屋大作戰，真實的發生在桃園一處3層樓的獨棟民宅中！清潔隊整整清了2天，才清出所有垃圾量的一半左右。（圖／記者李春台翻攝）
搶救垃圾屋大作戰！桃園市南門國小附近一棟三層樓民宅，長年來因屋主囤積大量垃圾，成了名符其實的垃圾屋，樓頂也堆滿了積水容器，內部也查到了孑孓孳生，恐怕成為登革熱的防疫死角。

桃園市政府昨(13)日派清潔隊前往清除滿屋的垃圾，只不過垃圾實在太多了，清了2天，僅只清除1個樓層的垃圾量！

市議員接黃婉如到民眾陳情，到了現場之後她也大呼不可思議；這棟三層樓的建物，從一樓到三樓全都堆滿雜物，垃圾甚至堆到天花板，空氣中也瀰漫著一股垃圾穢物的惡臭，前後陽台及屋頂的水桶盛滿污水，尤其最近桃園發生登革熱群聚感染疫情。

黃婉如希望能解決這間垃圾屋問題，不要讓住家環境成了登革熱疫情防疫死角；事實上，隨後趕到現場的衛生局檢測人員，也的確在樓頂的水盆中，測得了孑孓的陽性反應。

▲衛生局也在樓頂的水盆中，成功的測出了孑孓孳生的陽性反應，也因為如此，這次才能大陣仗的強制清運屋中超過10車次的垃圾量。（圖／翻攝「黃婉如」臉書）
▲衛生局也在樓頂的水盆中，成功的測出了孑孓孳生的陽性反應，也因為如此，這次才能大陣仗的強制清運屋中超過10車次的垃圾量。（圖／翻攝「黃婉如」臉書）
附近的住戶表示，這間位在桃園南門國小附近三層樓民宅，屋主是一位年約60多歲的婦人，長期以來都可見到她不時帶回雜物囤放家中或住家前騎樓，小至尿布、大至輪胎甚至瓦斯桶，有些危險物品，也引起附近住戶的恐慌，深深覺得這棟樓隨時可能發生意外。

雖然附近住戶曾多次向市府反應，但得到的答案都是，無法侵入民宅強制清除垃圾；但這次因為桃園發生登革熱疫情，黃婉如也覺得這處垃圾屋很可能成為防疫死角，因此才要求市府要強行介入清除垃圾和積水容器。

▲除了垃圾，屋內也清出了好幾個瓦斯鋼瓶。（圖／記者李春台翻攝）
▲除了垃圾，屋內也清出了好幾個瓦斯鋼瓶。（圖／記者李春台翻攝）
黃婉如表示，清潔隊從昨天開始清運垃圾，清了2天才清到2樓，3樓的部分明天還要繼續清運；收集垃圾成癖的屋主，昨天也被帶至桃園療養院進行訪談治療，今天下午低調和兒子回到住處，但沒有對自己為何會將家中堆滿垃圾，發表任何看法和解釋。

 

關鍵字

危險物品 黃婉如 孑孓 垃圾屋 登革熱疫情

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