通緝犯竊車拒捕衝撞警車　警「開槍擊中頭部」就逮

警方指出，8月21日上午6點30分，南勢里務農的趙姓民眾至東原派出報案，起床後發現車輛遭竊，因當地罕見車輛遭竊，案件移交偵查隊全力偵辦，當天深夜11點多，員警發現該車出現在白河區165道路與嘉義縣交界地區。
偵查隊小隊長李智錚等3員迅即趕至現場，在嘉義縣水上鄉中和村忠義路前發現該失竊車輛，員警以偵查車攔下該車，並表明身分，要求駕駛下車接受檢查，但駕駛傅姓嫌犯不從，反而倒車衝撞警方偵防車欲逃離，員警為防護自身身體及裝備安全，小隊長李智錚遂使用警槍向該車輪胎、左側車門及車窗計射擊3發，始阻止其衝撞行為，員警立即上前將其逮捕，逮捕後發現傅嫌頭部左側流血，通知救護車將其送醫救治。
送醫後，醫生發現子彈卡在傅嫌頭顱額骨中，待家屬同意開刀後取出子彈，傅嫌意識清楚無生命危險，現由白河分局派員戒護中。
經查，30多歲的傅嫌，現有毒品、竊盜等4起案件，經各地方法院及檢察署通緝在逃，今再涉及2起竊盜案，警方研判，傅嫌可能涉及其他刑案，警方將待其病情穩定後，再深入調查擴大偵辦。
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