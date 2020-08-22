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通緝犯竊車拒捕衝撞警車　警「開槍擊中頭部」就逮

記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-08-22 12:25:42

▲通緝犯駕車衝撞警車，警方開3槍制伏。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲通緝犯駕車衝撞警車，警方開3槍制伏。（圖／記者陳聖璋翻攝）
南警白河分局偵辦竊車案，昨（21）日深夜，失竊車輛出現在台南白河與嘉義交界處，偵查隊員警追到嘉義攔車要受求檢，嫌犯不但拒檢，更倒車衝撞偵防車，偵查隊小隊長李智錚朝該車輪胎、左側車門及車窗計射擊3槍，阻止其衝撞行為，嫌犯就逮後，發現他頭部中彈，經送醫救治取出子彈，目前無生命危險。

警方指出，8月21日上午6點30分，南勢里務農的趙姓民眾至東原派出報案，起床後發現車輛遭竊，因當地罕見車輛遭竊，案件移交偵查隊全力偵辦，當天深夜11點多，員警發現該車出現在白河區165道路與嘉義縣交界地區。

▲警方以偵防車阻擋。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲警方以偵防車阻擋。（圖／記者陳聖璋翻攝）
偵查隊小隊長李智錚等3員迅即趕至現場，在嘉義縣水上鄉中和村忠義路前發現該失竊車輛，員警以偵查車攔下該車，並表明身分，要求駕駛下車接受檢查，但駕駛傅姓嫌犯不從，反而倒車衝撞警方偵防車欲逃離，員警為防護自身身體及裝備安全，小隊長李智錚遂使用警槍向該車輪胎、左側車門及車窗計射擊3發，始阻止其衝撞行為，員警立即上前將其逮捕，逮捕後發現傅嫌頭部左側流血，通知救護車將其送醫救治。

送醫後，醫生發現子彈卡在傅嫌頭顱額骨中，待家屬同意開刀後取出子彈，傅嫌意識清楚無生命危險，現由白河分局派員戒護中。

▲嫌犯中彈就逮送醫。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲嫌犯中彈就逮送醫。（圖／記者陳聖璋翻攝）
經查，30多歲的傅嫌，現有毒品、竊盜等4起案件，經各地方法院及檢察署通緝在逃，今再涉及2起竊盜案，警方研判，傅嫌可能涉及其他刑案，警方將待其病情穩定後，再深入調查擴大偵辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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關鍵字

失竊 中彈 通緝犯 偵查隊 警槍

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