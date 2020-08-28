影／館長遭槍擊　長庚醫院醫師：預計一個多星期可出院

周應照表示，館長手術前人很清醒，醫病溝通也都非常好，他(館長)很清楚自己的狀況，館長「一直拜託我他的工作，他怕我不認識他，所以他一直強調他的工作。」手術前周應照也有把他的狀況告知館長和館長太太﹔周同時強調，如果傷口沒有感染，相信沒幾天就能進入更穩定的狀況。
對於這次的傷勢未來是否會影響到館長的運動和走路情況，周應召表示，運動先不說，是否會影響走路，這方面他先保留，但是保持審慎樂觀。肢體上確實有一些傷口還有一些骨折情形，周表示，「陳先生(館長)是一個非常健康的人，尤其他本身的職業，我們也會希望盡可能讓這個傷害降到最低。」
至於會不會有後遺症，周應照說，目前應該還不會有那麼明確的狀況，但整體手術很順利，他的肢體狀況也都很穩定。過程中看到他的骨骼各方面算是很健康的人周表示，「我們有信心他可以往比較好的方向發展。」
周應照指出，這次槍傷比較嚴重的傷勢只有右大腿，但是所幸在軀幹攸關生命的部份沒有那麼嚴重；所以相信只要陳能夠捱的住前面這幾天，應該沒有什麼太大的傷害，沒有太大的生命危險。
媒體問到何時可出院，周應召說明，「我們會嚴密監控，任何一個外傷病人，醫生還不敢在手術完第一天，就馬上評估第幾天出院。」周應照也說，一般預計如果狀況許可的話，一個多禮拜應該有這個機會。