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高市失聯女學生 新竹找到了

中央社
calendar_today2020-09-01 10:23:04

▲高雄失蹤少女新竹尋獲警方帶回少女和羅男。（圖／截自新竹大小事臉書）
▲高雄失蹤少女新竹尋獲警方帶回少女和羅男。（圖／截自新竹大小事臉書）
高雄市警方今天指出，稍早已在新竹找到失聯國中女生，以及控制她行動的男子，警方已將人員帶返高雄途中。

失聯國中女生是在8月29日搭車北上會網友後失聯。

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高雄 失聯 國中女生 控制行動 網友

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