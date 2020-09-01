高雄失蹤少女竟藏在4樓密室夾層　警方平安帶回　

失蹤少女家屬委託律師除感謝媒體與檢警單位的幫忙，也呼籲由於少女經此一事件已承受過大壓力，請給家屬與少女空間溝通與隱私。
根據警方調查，劉姓少女以手機通訊軟體與網友聯絡，應徵「電玩代打」工作，於109年8月29日中午離家搭乘高鐵北上，於14時50分許於高鐵新竹站下車，搭乘不知名男子駕駛之自小客車離去，劉姓少女母親於當晚未見其返家立即報警協尋；三民二分局認事態緊急，未免少女遭不當迫害，立即組成專案小組協尋。
經調閱相關資料分析，比對鎖定嫌疑人羅男（78年次），盧男（72年次），王男（80年次），組專案小組，陸續於109年8月31日13時拘提盧嫌; 8月31日16時拘提王嫌到案，再調閱分析相關犯嫌動態軌跡，認少女未曾離開新竹縣竹東鎮中興路一段羅嫌落腳地點，遂派員逐層搜查，於今天上午在該處四樓夾層查獲羅嫌及少女藏匿其中，當場拘捕羅嫌，少女安全。
梁東山表示，三名嫌犯非常狡猾，盧姓司機把女學生的手機丟到新北干擾警方辦案，王姓男子則刪除多筆手機聯繫資料，警方正在還原釐清他們分工的相關細節，由於女學生曾向羅姓男子表明31號開學想要回家，但羅姓男子仍不同意她離開，所以警方暫以略誘及強制罪名逮捕，後續有待檢察官進一步調查。