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高雄失蹤少女竟藏在4樓密室夾層　警方平安帶回　

記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-09-01 12:24:32update2020-09-01 13:41:43

▲高市14歲少女北上新竹失蹤3天，警方今(1)日上午在竹東鎮羅姓保全母親的出租套房夾層密室尋獲少女並逮捕羅嫌。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.09.01）
▲高市14歲少女北上新竹失蹤3天，警方今(1)日上午在竹東鎮羅姓保全母親的出租套房夾層密室尋獲少女並逮捕羅嫌。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.09.01）
高市14歲少女北上新竹失蹤3天，警方今(1)日上午在竹東鎮羅姓保全母親的出租套房夾層密室尋獲少女；三民二分局局長梁東山表示，除了先前被捕的盧姓司機，今天落網的羅姓嫌犯，王姓男子擔任出租套房管理員可能也知情涉案，將以略誘罪和強制罪，將羅姓、王姓兩名嫌犯帶回高雄偵辦，少女目前平安，羅姓男子的妻子也被警方帶回協助調查。

▲高市14歲少女北上新竹失蹤3天，警方今(1)日上午在竹東鎮羅姓保全母親的出租套房夾層密室尋獲少女。（圖／記者郭杰翻攝，2020.09.01）
▲高市14歲少女北上新竹失蹤3天，警方今(1)日上午在竹東鎮羅姓保全母親的出租套房夾層密室尋獲少女。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.09.01）
失蹤少女家屬委託律師除感謝媒體與檢警單位的幫忙，也呼籲由於少女經此一事件已承受過大壓力，請給家屬與少女空間溝通與隱私。

根據警方調查，劉姓少女以手機通訊軟體與網友聯絡，應徵「電玩代打」工作，於109年8月29日中午離家搭乘高鐵北上，於14時50分許於高鐵新竹站下車，搭乘不知名男子駕駛之自小客車離去，劉姓少女母親於當晚未見其返家立即報警協尋；三民二分局認事態緊急，未免少女遭不當迫害，立即組成專案小組協尋。

經調閱相關資料分析，比對鎖定嫌疑人羅男（78年次），盧男（72年次），王男（80年次），組專案小組，陸續於109年8月31日13時拘提盧嫌; 8月31日16時拘提王嫌到案，再調閱分析相關犯嫌動態軌跡，認少女未曾離開新竹縣竹東鎮中興路一段羅嫌落腳地點，遂派員逐層搜查，於今天上午在該處四樓夾層查獲羅嫌及少女藏匿其中，當場拘捕羅嫌，少女安全。

梁東山表示，三名嫌犯非常狡猾，盧姓司機把女學生的手機丟到新北干擾警方辦案，王姓男子則刪除多筆手機聯繫資料，警方正在還原釐清他們分工的相關細節，由於女學生曾向羅姓男子表明31號開學想要回家，但羅姓男子仍不同意她離開，所以警方暫以略誘及強制罪名逮捕，後續有待檢察官進一步調查。

關鍵字

少女 新竹 失蹤 夾層密室 梁東山

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