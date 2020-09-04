管理「零缺失」　澎消防局統計花火節煙火發射3萬發

歷時2個月的「2020澎湖國際海上花火節」圓滿謝幕，璀璨的煙火將澎湖夏日夜空點綴得格外浪漫迷人，在觀眾的驚呼喝采聲中畫下完美的句點

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澎湖縣消防局統計20場煙火數量約有3萬發左右，專業煙火未爆彈有95發，均由消防局當場予以浸泡銷毀，未爆彈比率為0.7%，施放成效良好，煙火安全管理任務可說是「零缺失」。

消防局表示，今年花火節受到新冠肺炎疫情影響，經縣長賴峰偉裁示延至7月6日開幕，廠商原申請施放煙火21場次，但 8月10日場次因受「米克拉颱風」影響取消，合計施放20場次，其中觀音亭17場次，離島吉貝、七美、望安各1場次。

▲統計20場次施放煙火數量，其中專業煙火合計13,337發(組、支)。（圖／澎湖縣消防局提供）

就在3日的閉幕式之後，消防局立即統計20場次施放煙火數量，其中專業煙火中，12吋煙火彈490發、10吋煙火彈115發、8吋煙火彈190發、6吋煙火彈3,410發、5吋煙火彈960發、3吋煙火彈7,948發、飛碟148組、閃點38支、噴泉38支，合計13,337發(組、支)。一般爆竹煙火「小鋼炮」14160支、「勁爆36」936盒、「狼之傳說」100盒、「火速II」648盒、「千變萬化」736盒、「笑臉」192盒，合計16,772支(盒)。

▲花火節施放專業煙火未爆彈有95發，均由消防局當場予以浸泡銷毀，未爆彈比率為0.7%，施放成效良好。（圖／澎湖縣消防局提供）

另統計20場次之專業煙火未爆彈，計有3吋煙火彈51發、5吋煙火彈1發、6吋煙火彈9發、閃點18支、噴泉16支，合計95發(支)，均由消防局當場予以浸泡銷毀，未爆彈比率為0.7%，施放成效良好。

▲各場次均派遣消防車及救護車進駐現場，執行安全警戒勤務，出勤人車計62車、265人次。（圖／澎湖縣消防局提供）

消防局進一步說明，花火節期間由災害預防科、各轄區大隊及分隊負責專業煙火之管理、清點、查核，以確保運輸、儲存、施放、銷毀過程安全無虞，出勤人員計258人次。另各場次均派遣消防車及救護車進駐現場，執行安全警戒勤務，出勤人車計62車、265人次。在執行期間未有火災及救護案件發生，煙火安全管理任務可說是「零缺失」。