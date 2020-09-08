影／萬來國小「鐵籠囚禁」蔣公銅像　現已拆除重新設計

校園中的蔣公銅像的去留越來越受重視，彰化縣北斗鎮萬來國小內的蔣公銅像，民眾發現被鐵網團團圍起，就像是被關在牢裡一樣，民眾拍照po在臉書社群；今（8）日校長陳彥龍表示，原本設計綠藤爬籠子「柔化」威權塑像，因民眾觀感不佳，學校在上午11點已經請人拆除鐵籠子，會重新設計裝置藝術。

中央要求地方國中小學校，對校內威權象徵的銅像等做處置，雖然未指示要求拆除，但是希望能有「相關處置」，萬來國小已經收到「上面」第二次公文，要求校內不能有「蔣公」威權的意象存在，必須回報如何處置，然而，捐贈者希望保留，但學校又得符合「上面」規定，因此才決定打造裝置藝術，與校園的植物融為一體，利用藤蔓等將其覆蓋，所以必須先架設鐵架，再進行植栽的部分。

陳彥龍指出，蔣介石銅像位於該校北側門旁，為1982年該校從北斗國小分校獨立創校時，由光和紡織董事長詹正恩所捐贈，早年愛國、護蔣的年代，學生一進入校門就要脫帽，向蔣介石行禮。

縣府教育處副處長張淑珠表示，行政院促進轉型正義委員會每年都會發文詢問校園內蔣公銅像的處理情形，全縣214所國中小學，經調查目前尚有16所國中小學的蔣介石銅像尚未處理。

張淑珠指出，促轉會未強制要求學校非拆除銅像不可，縣內多數學校通常會將銅像綠美化或以裝置藝術呈現，甚至有學校利用校園修繕整修工程一併拆除銅像；北斗鎮萬來國小裡面有1蔣介石銅像，因為是民間人士捐贈，不便移除。

▲北斗鎮萬來國小校長陳彥龍說，學校在上午11點已經請人拆除鐵籠子，會重新設計裝置藝術。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.08）

校方想出「花叢圍蔣，迎向光明」的意像，日前在銅像四周做攀藤圍籠架，卻被民眾發現，有如把蔣介石「關緊閉、入牢籠」，相片被PO上網路，引發民眾議論，教育處獲悉校園蔣介石銅像被鐵籠架包圍，乍看好比被關在鐵籠裡，覺得不妥，旋即通知學校妥善處理。

陳彥龍說，「用花叢把蔣公包圍起來」是他和幾位主任的決議，因為不移除，就要想到校園美化，若直接種花，將來恐怕爬滿蔣介石全身，屆時又會被人大作文章，於是他們先做攀藤架，豈料，上週攀藤籠才剛完成，就引發民眾的「誤解」。