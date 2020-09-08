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澎湖空難實兵演練　動員21單位46車353人次參與

記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-09-08 19:00:00

▲澎湖縣全民防衛動員暨災害防救演習於第三漁港第八海巡隊後方空地舉行實兵演練，今年模擬航空器失事災害防救，總計出動21單位353人次、46輛車參與救災演練。（圖／澎湖縣政府提供）
▲澎湖縣全民防衛動員暨災害防救演習於第三漁港第八海巡隊後方空地舉行實兵演練，今年模擬航空器失事災害防救，總計出動21單位353人次、46輛車參與救災演練。（圖／澎湖縣政府提供）
為強化災害整備與防災、救災功能，澎湖縣政府8日上午在福朋喜來登舉辦109年度全民防衛動員暨災害防救演習兵棋推演，於第三漁港第八海巡隊後方空地舉行實兵演練，模擬航空器失事災害防救，各相關權責單位現場應變作為，總計出動21單位353人次、46輛車參與救災演練。

內政部政務次長陳宗彥率隊蒞縣視察，針對演習規劃及實施內容給予高度肯定。

▲澎湖縣參與民安六號演習人員在所有搶救過程按部就班，中央和地方必須無時無刻通力合作，減少損害。（圖／澎湖縣政府提供）
▲澎湖縣參與民安六號演習人員在所有搶救過程按部就班，中央和地方必須無時無刻通力合作，減少損害。（圖／澎湖縣政府提供）
陳宗彥表示，演習過程中每一個步驟都非常重要，當災害發生時，可以檢討演習過中的缺漏，他感謝澎湖縣參與民安六號演習同仁，所有搶救過程按部就班，只要發生空難，中央和地方必須無時無刻通力合作，減少損害。

▲演習狀況模擬某航空公司1架由台中飛往馬公的班機，因受「鳯凰」颱風過後之強烈西南風影響墜落於馬公市第三漁港第八海巡隊後方空地。（圖／澎湖縣政府提供）
▲演習狀況模擬某航空公司1架由台中飛往馬公的班機，因受「鳯凰」颱風過後之強烈西南風影響墜落於馬公市第三漁港第八海巡隊後方空地。（圖／澎湖縣政府提供）
本次演習狀況模擬某航空公司1架由台中飛往馬公的班機，因受「鳯凰」颱風過後之強烈西南風影響，飛機因不明原因，墜落於馬公市第三漁港第八海巡隊後方空地，機體墜落後爆炸起火燃燒，並波及附近房屋引發火警。模擬過程中針對「空難事件緊急通報作業」、「空難災害應變中心運作」、「機組人員導引機上旅客疏散」、「火災搶救及人命救助」、「國軍(友軍)支援兵力運用」、「交通管制警戒」、「前進指揮所成立及運作」、「航站處置作為暨機場特種防護團協助救災運用」、「大量傷病患緊急醫療救護」、「緊急通信應援及電力設施災害搶救」、「傳染病防治具體作為」、「旅客家屬安置及災民收容」、「罹難者大體安置及財物處置」、「媒體作業」、「環境清理及善後處理」等項目進行演練。

總計本次演習動員縣府各單位、交通部民航局馬公航空站、澎湖縣後備指揮部、陸軍澎湖防衛指揮部、中華電信公司行通高雄營運處、台灣電力股份有限公司澎湖區營業處等多個單位參與演練;出動之救災車輛機具包括水箱消防車、水庫消防車、化學消防車、器材車、救護車、巡邏車、軍用車以及其他各式車輛，演練規模空前。

關鍵字

救災演練 澎湖空難演練 消防局 內政部 全民動員

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