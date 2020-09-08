澎湖空難實兵演練　動員21單位46車353人次參與

內政部政務次長陳宗彥率隊蒞縣視察，針對演習規劃及實施內容給予高度肯定。
陳宗彥表示，演習過程中每一個步驟都非常重要，當災害發生時，可以檢討演習過中的缺漏，他感謝澎湖縣參與民安六號演習同仁，所有搶救過程按部就班，只要發生空難，中央和地方必須無時無刻通力合作，減少損害。
本次演習狀況模擬某航空公司1架由台中飛往馬公的班機，因受「鳯凰」颱風過後之強烈西南風影響，飛機因不明原因，墜落於馬公市第三漁港第八海巡隊後方空地，機體墜落後爆炸起火燃燒，並波及附近房屋引發火警。模擬過程中針對「空難事件緊急通報作業」、「空難災害應變中心運作」、「機組人員導引機上旅客疏散」、「火災搶救及人命救助」、「國軍(友軍)支援兵力運用」、「交通管制警戒」、「前進指揮所成立及運作」、「航站處置作為暨機場特種防護團協助救災運用」、「大量傷病患緊急醫療救護」、「緊急通信應援及電力設施災害搶救」、「傳染病防治具體作為」、「旅客家屬安置及災民收容」、「罹難者大體安置及財物處置」、「媒體作業」、「環境清理及善後處理」等項目進行演練。
總計本次演習動員縣府各單位、交通部民航局馬公航空站、澎湖縣後備指揮部、陸軍澎湖防衛指揮部、中華電信公司行通高雄營運處、台灣電力股份有限公司澎湖區營業處等多個單位參與演練;出動之救災車輛機具包括水箱消防車、水庫消防車、化學消防車、器材車、救護車、巡邏車、軍用車以及其他各式車輛，演練規模空前。