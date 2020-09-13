武界壩放水4人被沖走！律師曝「國賠可能結果」：會打折

南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪上游河床，今（13）日凌晨發生露營民眾遭溪水沖走的意外，釀成3死1失蹤的悲劇，目前已找到7歲賴姓男童、48歲陳女、12歲盧姓女童遺體。消息一出也立馬引發社會譁然，對此林智群律師也針對該案受害家庭是否能申請國賠，提出個人看法。





▲南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪上游河床，今（13）日凌晨發生露營民眾遭溪水沖走的意外。（圖／台鐵提供）

▲林智群臉書全文。（圖／翻攝林智群臉書）

台電亦深感痛心及遺憾，並表示已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，最後亦提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。