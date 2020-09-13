武界壩放水4人被沖走！律師曝「國賠可能結果」：會打折

南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪上游河床，今（13）日凌晨發生露營民眾遭溪水沖走的意外，釀成3死1失蹤的悲劇，目前已找到7歲賴姓男童、48歲陳女、12歲盧姓女童遺體。消息一出也立馬引發社會譁然，對此林智群律師也針對該案受害家庭是否能申請國賠，提出個人看法。
南投縣仁愛鄉武界壩附近，今日凌晨發生民眾於河床露營，遭暴漲的溪水沖走的意外，當時一名睡在車上胡姓女子逃過一劫，該名女子受訪時透露當下覺得莫名其妙，且完全沒有聽到廣播說要放水，認為應該事先通知。至於會不會申請國賠，她也坦言「不排除，若能申請就申請」。
對此，林智群律師於臉書上也針對此事提出看法，認為台電對閘門設備管理有疏失，確實能夠成立國賠，然而民眾在河川地搭帳棚，仍有問題，故構成與有過失，「求償會成立，但金額會打折，結案！」不過，林智群也坦言「在協議過程（還不是訴訟程序）中，台電應該不會主張『與有過失』，不然會被罵沒人性⋯⋯」。
意外發生後，台電也回應，表示該地的河床旁都有設置相關警示牌，告知民眾「不得進入及從事休閒露營活動」相關警語；此外台電也無指揮放水的相關作業，閘門異常開啟，目前初步研判是閘門故障，造成這次意外，相關責任還有待釐清。此次憾事發生，台電亦深感痛心及遺憾，並表示已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，最後亦提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。（編輯：陳雅雲）