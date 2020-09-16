關關卡死！澎檢方拍賣大陸抽運砂船無人進場投標

全台矚目的大陸「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」拍賣會16日上午10時、11時分別在澎湖地檢署一樓大廳舉行，結果如事先預期的沒人敢進場投標，許多船商多持觀望的態度﹔主任檢察官朱華君當場宣布流標，將擇期公告二標。





針對外界質疑如三次都流標，朱華君表示法務部已擬定5個因應方案，包括交給軍方當靶艦、公務機關需求、擊沉當人工魚礁、委託業者拆船或棄置海洋等。



