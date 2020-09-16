關關卡死！澎檢方拍賣大陸抽運砂船無人進場投標

全台矚目的大陸「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」拍賣會16日上午10時、11時分別在澎湖地檢署一樓大廳舉行，結果如事先預期的沒人敢進場投標，許多船商多持觀望的態度﹔主任檢察官朱華君當場宣布流標，將擇期公告二標。
針對外界質疑如三次都流標，朱華君表示法務部已擬定5個因應方案，包括交給軍方當靶艦、公務機關需求、擊沉當人工魚礁、委託業者拆船或棄置海洋等。
台灣國安單位、司法單位、海巡署、澎湖縣政府等單位，在108年10月24日首度依專屬經濟海域及大陸礁層法，沒入在臺灣灘違法抽取海砂的大陸「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」，並扣押船上28人，強力宣示中華民國政府捍衛領海與保育海域永續經營的決心。
據法界人士私下透露，因擔心「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」拍賣後轉售中國籍人士，繼續違法越界進入台灣海域抽取海砂，在限制性招標公告中規定，除具有我國籍自然人或法人可投標外，並限制自點交之日起5年內，不得辦理轉籍予非中華民國之自然人或法人，航政主管機關5年內不得發給除籍證明﹔該規定等於卡住2艘船回售中國的所有途徑，因此造成首次拍賣即無人問津，但澎湖地檢署依然堅定守住限制性招標的底線，拒絕中資或以人頭方式回購船隻。
長鑫運砂船第一標拍賣底價9784萬元、豐溢抽砂船第一標底價4026萬元，上午開標時只有幾位記者在場，由於無人投標主檢朱華君當場宣布流標，同時預告啟動公告二標，記者好奇詢問若三次招標都是流標，朱回應法務部已初步有共識，目前的5套因應方案為交給軍方當靶艦、移撥公務機關、擊沉當人工魚礁、委託業者拆船或棄置海洋等，至於想回購的大陸業者，最好盡早死了這條心。