檢舉魔人爭議惹民怨　林昭賢：警方應建立SOP

檢舉魔人四處拍照檢舉違規，警方處理部分案件卻是「看圖說話」，不分青紅皂白就開單告發，造成爭議﹔桃園市議員林昭賢今天市政總質詢，要求警方針對有爭議案件先行剔除，同時建立一套ＳＯＰ模式，避免違規人被冤枉。





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