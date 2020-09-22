內湖公車車禍畫面曝光！駕駛打瞌睡直到車停才驚醒

台北市內湖區昨天（21日）晚間發生一起公車開上人行道的車禍，造成一名行人死亡。而今天（22日）公布車禍當下的車內畫面，該名許姓駕駛疑似在駕駛過程中數度打瞌睡，甚至將車開上人行道時也未清醒，直到公車滑行停止後才驚醒。而該名許姓駕駛，也對警方坦承自己有吸毒前科，甚至在上週就有吸食安非他命的紀錄。
該名許姓駕駛昨晚間八點，駕駛藍26路公車，行駛在內湖路上。過程中疑似數度打瞌睡，導致整輛車直接開上人行道，造成一名路人當場死亡，一名巡邏員警受傷送醫。警方事後調查，肇事的許姓駕駛，三年前曾經有毒品前科，而他也向警方坦承，上週曾經有吸食安非他命。而全案目前依業務過失致死罪偵辦。檢方也諭令許姓駕駛5萬元交保候傳。
而許姓駕駛有毒品前科一事遭到揭露後，三重客運方面也出面說明，表示許姓駕駛是在107年向公司報到，當時有繳交基隆市政府所核發的良民證，並表示司機在兩年內四度進行健康檢查及毒品檢查，都呈現陰性未檢出的狀況。三重客運協理高燦煌表示，警方查出許姓駕駛有毒品前科，可能是他在判決定讞前先去申請良民證，公司才不查良民證有誤。
而事發後，公車內部的影像畫面也曝光，許姓駕駛在短短一分鐘內就兩度打瞌睡，第一次更突然驚醒，沒想到幾秒後許姓駕駛再度睡著，雖然手握方向盤，不過行車路線卻持續向路邊偏移，最終開到人行道上，撞上數十台機車後車才停下，車內畫面也因為劇烈震動而出現雜訊。而許姓駕駛直到公車停止，聽到乘客尖叫聲後才突然驚醒，回頭查看乘客狀況，並渾渾噩噩表示「死定了」。