內湖公車車禍畫面曝光！駕駛打瞌睡直到車停才驚醒

台北市內湖區昨天（21日）晚間發生一起公車開上人行道的車禍，造成一名行人死亡。而今天（22日）公布車禍當下的車內畫面，該名許姓駕駛疑似在駕駛過程中數度打瞌睡，甚至將車開上人行道時也未清醒，直到公車滑行停止後才驚醒。而該名許姓駕駛，也對警方坦承自己有吸毒前科，甚至在上週就有吸食安非他命的紀錄。



