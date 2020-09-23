影／游泳高手東嶼坪浮潛傳憾事　吳姓老翁魂斷澎湖海域

海洋國家公園南方四島的東嶼坪海域23日發生一起遊客浮潛溺斃案件，彰化的吳姓老翁（39年次）在上午10時40分昏厥溺水，經海巡署第七岸巡隊緊急救援，一路施行CPR並送往嶼坪衛生所急救，但仍在12時30分宣告搶救無效，下午大體由家屬、員警護送到海巡馬公隊部，報請檢察官相驗。





▲大家輪流按壓約1個多小時還是回天乏術，家屬悲傷不已將大體送到馬公三軍總院澎湖分院，報請檢察官進行行政相驗。（圖／記者張塵攝，2020.09.23）

據中央氣象局澎湖氣象站資料顯示，東嶼坪附近海域在23日上午為5級風，溫度約27-29度，浪高也只有0.4米，理論上海象良好，加上吳姓老翁深諳水性，理應十分安全，海管處表示，南方四島公告水域遊憩活動時間為每年的4月1日起至9月30日止，今日東嶼坪海域發生遊客浮潛溺水意外事件實屬遺憾，為避免憾事再度發生，呼籲民眾在進行游泳及潛水等水域遊憩活動前，務必注意海象變化及評估自身健康狀況。



