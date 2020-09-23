東北季風掩護　陸漁船違法越界捕魚　海巡艦艇照抓

因應東北季風鋒面南下，澎湖海巡隊超前部署，第八（澎湖）海巡隊23日9時55分於花嶼西北20.7浬海域發現「閩東漁64578」陸船(拖網漁船)越界進入台灣限制水域，遂採取緊追及強靠登檢陸船，同時在傍晚時將該船押返馬公留置調查，並配合衛生局、防疫檢疫局人員進行消毒作業及檢疫措施。





▲「閩東漁64578」船上起出3000公斤的漁獲，無牛、豬肉相關製品，人員均無發燒情形。（圖／澎湖海巡隊提供）