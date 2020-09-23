東北季風掩護　陸漁船違法越界捕魚　海巡艦艇照抓

因應東北季風鋒面南下，澎湖海巡隊超前部署，第八（澎湖）海巡隊23日9時55分於花嶼西北20.7浬海域發現「閩東漁64578」陸船(拖網漁船)越界進入台灣限制水域，遂採取緊追及強靠登檢陸船，同時在傍晚時將該船押返馬公留置調查，並配合衛生局、防疫檢疫局人員進行消毒作業及檢疫措施。
由澎湖海巡隊自辦的「護永專案—威力取締」專案勤務，在兩岸關係緊張之際，依然堅持加強海上執勤密度與強度，以綿密警網遏止陸船越界捕魚；海巡人員並防堵非洲豬瘟、牛節結疹及新冠肺炎等疫情入侵台灣，嚴密杜絕海上防疫破口。
今日查緝行動由10020巡防艇以船上雷達偵蒐海上可疑目標，並與第十三巡防區指揮部岸際雷達系統互相驗證，發現「閩東漁64578」陸船越界進入我國限制水域作業，遂採取緊追及強靠登檢「閩」船，查獲陳姓船長等7人。「閩東漁64578」船上起出3000公斤的漁獲，無牛、豬肉相關製品，人員均無發燒情形。海巡人員蒐證影帶顯示「閩」船越界罪證確鑿，全案在完成調查後，依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰。
海巡署表示：由於目前疫情仍有升溫趨勢，海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，並配合衛生局、疾病管制署及防疫檢疫局人員進行陸船消毒作業，對陸船人員進行檢疫、體溫測量及旅遊史調查等措施，以防堵疫情入侵澎湖地區。