NBA／心中歷史前5沒有詹皇　皮爾斯：他不曾打造傳統強隊

塞爾提克退役球星「真理」Paul Pierce(皮爾斯)近日受訪談到湖人球星「詹皇」LeBron James(詹姆斯)，認為詹姆斯在自己心目中排不進NBA歷史前5，他也提出自己的看法進一步解釋。「我回憶過去，並且問我自己，詹姆斯做了什麼？他有從頭打造出任何傳統強隊嗎？」皮爾斯說道，「看看這些人， Kareem Abdul-Jabbar、魔術強森、Michael Jordan、Tim Duncan、Kobe Bryant、Larry Bird。這些人都是前十大球星，他們都帶領自己的球團崛起，並且延續他們的傳統。」接著皮爾斯針對詹姆斯發表看法，他說：「他那年去到邁阿密，而且組成一個團隊，接著他又回到騎士，又打造一支團隊，然後他又轉隊到湖人，而湖人早就建立起球隊的文化和傳統，至今也還延續著，這是我的觀點。」皮爾斯表示，在他心目中的史上前五，分別是Michael Jordan、Kareem Abdul-Jabbar、Bill Russell、魔術強森和Kobe Bryant。詹姆斯本季繳出25.7分的場均得分，7.9籃板、聯盟最高的10.6助攻，並且率領湖人隊以49勝14敗在西區位居第一，睽違多年再次闖進季後賽。